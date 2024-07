콩나물 모양 '갤 버즈3'…밖에서 들린 영어 귓속에선 한국어로 통역

10일 언팩서 '갤럭시 버즈 3 시리즈' 공개

콩 모양에서 콩나물 모양으로 디자인 전환

음질 향상·액티브 노이즈 캔슬링도 지원

삼성전자의 무선 이어폰 '갤럭시 버즈3 시리즈'가 기존 버즈 시리즈에서 선보였던 콩 모양 디자인을 버리고 콩나물 모양으로 나온다. 인공지능(AI)이 탑재돼 실시간 음성 통역 기능, 음성 명령 등 새로운 경험을 제공한다.

삼성전자의 '갤럭시 버즈3 프로' 실버 색상/사진=삼성전자

10일 오후 3시(현지시간) 삼성전자는 프랑스 파리 카루젤 뒤 루브르에서 '갤럭시 언팩 2024' 행사를 열고 '갤럭시 버즈3 프로'와 '갤럭시 버즈3'을 공개했다. 두 제품 모두 이어폰 기둥 '블레이드'가 달린 콩나물 모양으로 출시된다.

갤럭시 버즈3과 갤럭시 버즈3 프로의 차이는 착용감에 있다. 갤럭시 버즈3는 오픈형 디자인이며, 프로 제품은 이보다는 귓구멍에 꼭 맞는 착용감을 제공하는 커널형이다. 버즈3 프로의 '블레이드'에는 라이트(빛)가 들어간다. 블레이드 위에 손가락을 놓고 쓸어내리거나 올리면 음량을 조절할 수 있다.

갤럭시 버즈3 시리즈는 이날 함께 공개된 '갤럭시 Z폴드6', '갤럭시 Z플립6'와 연결하면 실시간 음성 통역 기능을 사용할 수 있다. 실제 기자가 프로 제품을 낀 채로 통역 앱을 켜고 "안녕하세요"라고 말하자 '갤럭시 Z플립6'에서 "Hello"라는 영어 음성이 나갔다. 상대방이 "Hello, Nice to see you"라고 말하자 이어폰에서는 "안녕하세요, 반갑습니다"라는 한국 음성이 들렸다. 통역 앱은 영어, 한국어, 일본어, 중국어, 태국어, 스페인어 등 총 16종의 언어를 지원한다.

음성 명령 '보이스 커맨드' 기능도 탑재돼 '음악 재생', '전화 수신' 같은 단어를 말하면 이어폰이 음성을 인식해 이에 맞게 휴대폰을 작동시킨다.

버즈3 시리즈는 내·외부 소리와 사용자의 착용 상태 등을 실시간 분석해 최적화된 음색과 '액티브 노이즈 캔슬링(ANC)' 기능을 제공한다. 사용자가 무선 이어폰을 느슨하게 꼈는지 꼭 맞게 꼈는지까지 분석해준다. 프로 제품의 경우 '소음 제어 최적화', '대화 감지', '사이렌 감지' 기능도 있다. 가령 음악을 듣다가 공사 현장을 지나는 경우 ANC를 높여주며, 사이렌 소리를 인지하거나 사용자가 대화를 시작하면 ANC를 낮춰주는 식이다.

삼성전자의 '갤럭시 버즈 3' 화이트 색상/사진=삼성전자

통화 음질도 개선됐다. 머신 러닝 모델을 통해 소음 환경에서 발화자의 목소리를 복구하고 '슈퍼 와이드밴드 콜' 기능으로 고품질의 통화를 지원한다.

프로의 경우 하드웨어 향상을 통해 오디오의 몰입감을 높였다. 안정적인 고주파수 대역 재생이 가능한 '평판 트위터'가 '2Way' 스피커에 새롭게 적용돼 재생 대역이 2배로 확대됐다. 2Way 스피커는 스피커의 유닛이 고음과 중저음을 나눠 재생하는 스피커다. 고급 음향 기기에 쓰이는 듀얼 앰프 시스템도 탑재됐다. 삼성전자의 독자적 블루투스 오디오 코덱 'SSC'의 적용으로 24비트 96k㎐이 초고음질 오디오도 지원한다.

버즈3 시리즈는 실버와 화이트 두 가지 색상으로 출시된다. 갤럭시 버즈3 프로의 가격은 31만9000원, 갤럭시 버즈3는 21만9000원이다. 언팩 직후 11일 자정부터 삼성닷컴과 주요 오픈마켓에서 두 제품에 대한 얼리버드 라이브 방송이 진행된다.

공식 사전판매는 12일부터 오는 18일까지 삼성닷컴 등 온라인 오픈마켓과 삼성스토어, 하이마트 등 오프라인 매장을 통해 진행된다.





파리=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



