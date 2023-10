동의대 바이오의약공학전공 장원제 교수, BRIC ‘한빛사’ 선정

동의대 바이오의약공학전공 장원제 교수가 생물학연구정보센터(BRIC)의 ‘한빛사’(한국을 빛내는 사람들)에 선정됐다.

장원제 교수는 최근 제1 저자로 참여한 논문 ‘폴리감마글루탐산으로 캡슐화한 프로바이오틱스가 장내 미생물군과 단쇄 지방산 함량 변화에 미치는 효과 연구(Encapsulation of probiotics with poly-γ-glutamic acid alters gut microbiota and short-chain fatty acid content by maintaining cell viability in the gastrointestinal tract)’를 식품 분야 국제학술지 푸드 하이드로콜로이즈(Food hydrocolloids)에 온라인 게재했다.

장 교수는 논문에서 폴리감마글루탐산을 이용한 프로바이오틱스 캡슐화로 위장관에서 프로바이오틱스의 생존율을 높이고 장내 유익 성분인 미생물군과 단쇄 지방산 함량에 긍정적인 변화를 증명했다.

동의대 바이오의약공학전공 장원제 교수. AD 원본보기 아이콘

이번 논문은 부경대 생물공학과 이종민 교수 연구실과 공동으로 연구됐으며 한국연구재단의 지원과 동의대 생체조직재생 핵심연구지원센터의 장비 지원으로 진행됐다. 장원제 교수는 이 논문으로 BRIC의 한빛사에 선정됐다.

생물학연구정보센터의 한빛사는 생명과학 분야 상위 3% 이내 또는 인용 지수 10 이상의 국제학술지에 게재된 한국 과학자의 논문을 선정해 소개하고 있다.





영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>