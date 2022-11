삼성창원병원 이비인후과 박기철 교수, 국제학술지 표지논문 선정

성균관대학교 삼성창원병원 이비인후과·갑상선두경부외과 박기철 교수 AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 송종구 기자] 성균관대학교 삼성창원병원 이비인후과·갑상선두경부외과 박기철 교수 연구팀의 연구 결과가 SCIE 국제학술지 Oral Diseases 11월호 표지논문으로 선정됐다.

표지를 장식한 논문은 ‘ACE2와 TMPRSS2의 면역 조직화 및 코로나19의 구강 증상(ACE2 and TMPRSS2 immunolocalization and oral manifestations of COVID-19)’에 관한 것으로, 코로나19를 일으키는 SARS-CoV-2(이하 바이러스)가 미각 저하를 포함한 다양한 구강 증상을 유발하는 경로를 밝혔다.

코로나19 바이러스는 코, 입, 폐 등의 호흡기 점막 세포에 있는 ACE2와 TMPRSS2 수용체를 통해 전염된다고 알려져 있다.

특히 코로나19 환자의 경우 인플루엔자와 같은 다른 상기도 감염 환자보다 미각 상실이 더 흔하게 관찰되고 있는데, 이러한 증상이 바이러스에 의한 직접적인 감염인지 아니면 전신 면역반응에 의한 이차적인 반응인지는 아직 알려지지 않았다.

이에 박 교수 연구팀은 미각 이상의 원인을 규명하고자 ACE2, TMPRSS2를 활용한 연구를 진행했으며, 코로나19 바이러스가 미각세포에 직접 침범해 미각 상실을 일으킨다는 것을 확인했다. 또한 구강 주위의 신경을 침범하고 미세혈관을 손상시켜 구강 건조 및 궤양 등 다양한 증상도 발현할 수 있음을 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 이공분야 기초연구사업 과제를 수행한 결과로 삼성창원병원 병리과 이현욱 교수, 재활의학과 조은솔 교수, 부산대학교 이비인후과가 함께 했다.

한편 표지논문은 연구내용을 설명하는 그림이 학술지 표지로 채택된 것으로, 가장 주목받는 우수한 연구 결과를 의미한다. Oral Disease는 피인용지수가 4.068로 이비인후과 및 구강내외과 분야에서 권위 있는 학술지로 인정받고 있다.

