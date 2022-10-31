◆전보
▶행정인사과장 이진수 ▶금융소비자과장 하주식 ▶기업구조개선과장 정종식 ▶은행과장 강영수 ▶중소금융과장 오화세 ▶금융정보분석원 기획행정실장 김정명 ▶금융정보분석원 제도운영과장 신상록 ▶금융안정지원단 정책총괄과장 권주성 ▶금융정책과 금융제도운영팀장 윤현철 ▶대변인실 정책홍보팀장 임형준
◆파견
▶자본시장연구원 김연준
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[인사] 금융위원회
최종수정 2022.10.31 19:24 기사입력 2022.10.31 19:24
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