대구가톨릭대 컴퓨터소프트웨어학부, 정보보안 경진대회서 ‘우수상’

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구가톨릭대 컴퓨터소프트웨어학부 학생들이 최근 한국남부발전이 주최한 ‘제3회 2022 KOSPO 웹서비스 정보보안 경진대회’ 대학부문에서 우수상을 차지했다.

4학년 윤성호, 허원무, 강민송, 2학년 이지원 학생으로 구성된 ‘남 to the 부 to the 발전’ 팀은 홈페이지 웹해킹을 통해 웹 취약점을 진단하고 이를 해결하기 위한 보완 방안을 제시해 수상의 영예를 안았다.

이번 경진대회에 참가한 윤성호 학생은 “평소 동아리 친구들과 홈페이지 취약점을 찾는 활동에 몰두했는데 실제 사이트의 취약점을 발견하고 보완책을 제안할 수 있는 기회가 돼 뜻깊다”고 말했다.

‘KOSPO 웹서비스 정보보안 경진대회’는 미래 사이버 정보보안 인재를 발굴 및 육성하기 위해 남부발전이 매년 개최하고 있는 대회다.

모의복제 시스템에서 취약점을 찾아내는 사이버 보안 역량을 겨루는 대회로 올해는 대학부문, 청소년 부문으로 구성해 총 47개 팀, 132명이 참가했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr

