싱가폴이어 독일까지! … 동서대, ‘레드닷 어워드’서 Best of Best 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동서대학교 학생들이 세계 3대 디자인상 중 하나인 2022년 레드닷 어워드(Reddot Award)에서 총 11개의 Winner를 수상했다.

수상 작품 중 ‘Touchable Hair’ 작품은 출품작 중 상위 1%에만 수여하는 ‘베스트 오브 베스트’에도 선정됐다.

동서대는 올해 싱가폴 레드닷 어워드에서 ‘Goodnight Mommy’ 작품, 독일 레드닷 어워드에서 ‘Touchable Hair’ 작품으로 연이어 베스트 오브 베스트에 선정됐다.

레드닷 어워드는 1955년 독일 베를린에서 시작돼 전 세계에서 가장 오랜 역사와 큰 규모를 가진 대회이다.

2022년 공모전에는 전 세계 50여개국에서 약 8000여 작품이 출품됐으며 세계 최고의 크리에이터 24명이 공정한 심사를 거쳤다.

동서대 학생들은 세계의 크리에이터들의 8000여작품과 당당히 겨뤄 Best of the Best를 포함 11개의 위너로 선정되는 성과를 거뒀다.

수상작은 동서대 ‘아이데이션 융합 실습’ 수업 결과물로 수업은 2015년부터 8년 동안 레드닷 어워드에서 총 28개의 작품을 수상하는 기록을 남겼다.

베스트 오브 베스트에 선정된 ‘Touchable Hair’는 시각장애인은 보이지 않기 때문에 외모에 관심이 없다는 편견을 깨부순 작품이다.

시각 장애인은 미용 서비스를 받을 때 동행자의 의견이 중요시되거나 단순 커트 위주로 진행돼 자신의 개성을 살리기 어려운 현실이다.

‘만질 수 있는 헤어 카탈로그’는 시각장애로 인해 헤어스타일 선택권이 줄어들지 않는 세상을 만드는 것을 목표로 3D프린터로 입체 헤어 카탈로그를 제작했다.

시각장애인들은 입체 헤어 카탈로그로 헤어의 모양을 알 수 있고 점자로 헤어의 이름 또한 알 수 있다.

‘Touchable Hair’ 작품 제작에는 이홍, 김준현, 김태환, 한수정, 강동호 학생이 참여했다.

소프트웨어학과 김준현 학생은 “디자인 쪽은 생소해서 쉽지는 않았지만 좋은 팀원들과 함께 열심히 노력해서 뜻깊은 결과를 낼 수 있어서 너무 행복하다”고 말했다.

수상 작품은 2022/2023년 Reddot Brand & Communications Yearbook에 등재되고 온라인과 상시 전시로 전 세계에 소개된다.

각 수상자는 Reddot International Member로 등록되며 각종 다양한 혜택과 Best of the Best 작품은 독일 베를린 레드닷 전시관에 영구히 전시된다.

레드닷 디자인 어워드 시상식과 갈라쇼, 수상작 전시회는 오는 10월 28일 베를린에서 열릴 예정이고 수상자 모두를 베를린 시상식에 참석할 예정이다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr

