BTS 부산 콘서트, 결국 아시아드 주경기장으로 장소 변경… “관객 접근성·편의성 우선”

기장 일광 특설무대 접근성·안전성 문제 제기에 장소 변경

[아시아경제 김희윤 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS in BUSAN'이 부산 아시아드 주경기장에서 개최된다.

2일 빅히트뮤직에 따르면 다음달 15일로 예정된 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet To Come in BUSAN) 개최지가 기장군 일광 특설무대에서 부산 아시아드 주경기장으로 변경됐다.

빅히트뮤직은 "2030 세계박람회 부산 유치를 기원하는 공연 취지에 맞게 부산 내 여러 장소를 다각도로 검토해 일광을 공연 개최지로 선정했으나 관객 접근성과 편의성을 최우선 순위에 두고 보다 쾌적하고 원활한 관람 환경을 조성하기 위해 장소를 변경했다"고 밝혔다.

앞서 콘서트 예정지로 알려진 부산 기장군 일광면 옛 한국유리 부지는 교통 불편과 출입구 진입로의 한계 등 안전 위험에 대한 우려가 지속적으로 제기되자 빅히트뮤직과 부산시는 장소 변경을 결정한 것으로 보인다.

공연이 진행되는 아시아드 주경기장은 5만여석 규모로 최대 수용인원은 8만명으로 추산된다. 주경기장은 총 72곳의 경기장출입구가 있으며 김해국제공항과 10km, 부산역과 8km 거리로 관객 접근성이 용이하다.

당초 예상했던 관람 규모가 장소 변경으로 축소됨에 따라 빅히트뮤직은 기존 취지를 살릴 수 있도록 사전 준비된 연계 프로그램은 계획대로 운영할 예정이다. 공연의 현장감을 느낄 수 있도록 대형 스크린을 통해 실시간으로 공연을 관람하는 '라이브 플레이(LIVE PLAY)'가 부산항 국제여객터미널 야외주차장에서 진행된다.

이와 함께 부산시와 기획한 연계 행사와 함께 공연 온라인 라이브 스트리밍을 통해 전 세계인이 함께 즐길 수 있는 콘서트가 될 수 있도록 준비 중이라고 빅히트뮤직 측은 설명했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>