부산 화폐 띄우고 살리고 … BNK부산은행, ‘동백전’ 캐시백·경품 이벤트

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] BNK부산은행은 1일 코로나19 장기화로 위축된 지역경제에 활력을 불어 넣기 위해 지역화폐인 동백전 활성화 이벤트를 펼친다. 이벤트명은 ‘동 to the 백 to the 이벤트’.

이벤트 기간인 8월 한 달간 동백전 충전금을 10만원 이상 사용한 고객을 추첨해 동백전 캐시백 3만원(2000명), 2만원(3000명), 1만원(6000명)을 제공한다.

이벤트 기간 동백전 충전금을 30만원 이상 사용한 고객 100명에게는 추첨을 통해 온열안마기, 헤어드라이어, 스마트워치 등 전자제품을 증정한다.

이번 이벤트는 부산은행 및 하나카드 동백전 카드 이용 고객(충전금 사용액은 이벤트 기간동안 합산 적용)을 대상으로 진행한다. 코나아이와 농협카드는 제외된다.

경품 추첨은 9월 중 실시한다. 이벤트 내용은 부산은행 홈페이지, 모바일뱅킹, 동백전 앱 등을 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>