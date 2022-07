한국릴리, 크리스토퍼 제이 스톡스 신임 대표 선임

크리스토퍼 제이 스톡스 한국릴리 신임 대표. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 이관주 기자] 한국릴리는 신임 대표에 크리스토퍼 제이 스톡스(Christopher J. Stokes)를 선임했다고 1일 밝혔다.

스톡스 신임 대표는 15년 이상 글로벌 제약 업계에서 폭넓은 업무 경험을 쌓은 제약 및 헬스케어 전문가다. 2020년부터 최근까지 일라이 릴리의 남아프리카 및 사하라 이남 아프리카 지사 대표를 맡아왔다.

2002년 미국 조지메이슨대학교(George Mason University)를 졸업한 후 2005년 인디애나대학교 블루밍턴(Indiana University Bloomington, Indiana)에서 공공행정학 석사(MPA) 학위를 취득했다.

2008년 공공 정책 분석가로서 처음 일라이 릴리 미국 본사에 합류한 뒤 대외 협력, 대관, 약가, 전략 기획, 신제품 기획, 브랜드 정책 마케팅, 영업 관리 등 다양한 직무를 거쳤다. 특히 미국 서부 지역 신경과학 분야 세일즈 디렉터(Neurosciences Director of Sales for the West Area, USA) 및 일라이 릴리 본사 최고운영책임자(COO)를 역임했다.

스톡스 대표는 “한국릴리의 대표로 새롭게 선임된 만큼 막중한 책임감을 가지고 릴리의 혁신 의약품을 통해 더 많은 한국의 환자들이 보다 나은 삶을 영위할 수 있도록 돕고, 나아가 한국 사회에 긍정적인 영향력을 전달하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

기존 한국릴리 대표를 역임했던 알베르토 리바(Alberto Riva) 전 대표는 일라이 릴리 브라질 지사 대표로 새롭게 선임됐다. 알베르토 리바 사장은 2019년 9월 한국릴리에 부임한 이후 항암제, 당뇨병, 자가면역질환 등 다양한 질환 분야의 치료제들을 국내에 공급하며 한국릴리의 성장에 기여했다.

