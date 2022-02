디오, 지난해 영업익 348억원…전년 대비 16% 상승

[아시아경제 이정윤 기자] 디오 디오 039840 | 코스닥 증권정보 현재가 32,850 전일대비 1,250 등락률 +3.96% 거래량 77,328 전일가 31,600 2022.02.28 14:35 장중(20분지연) 관련기사 오스템 사건에 부풀었던 임플란트株…다시 제자리로[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일[조회공시]디오 "최대주주 지분 매각 포함한 다양한 전략적인 방안 검토" close 는 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 15.97% 상승한 348억12만원으로 집계됐다고 28일 공시했다.

매출액은 24.97% 오른 1500억3724만원, 당기순이익은 146.63% 상승한 281억2116만원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr