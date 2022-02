유튜브로 만나는 ‘창원시 중소기업 지원사업’

자금·투자, 기업 성장, 인력양성, 창업, 수출 등



허성무 시장, “함께 이겨내면 도약 기회 될 것”

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창원시가 오는 3월 2일부터 중소기업 지원사업 온라인 설명회를 개최한다.

시는 중소기업 지원사업을 펼치며 기업들이 더욱 쉽게 정보를 접하고 활용할 수 있도록 매년 설명회를 열고 있다.

코로나19 대확산에 따라 지난해부터는 창원시 공식 유튜브 채널 ‘추천창원’을 통해 비대면 온라인 설명회로 진행한다.

온라인 설명회에서는 창원기업지원단과 자금·투자, 기업 성장, 인력양성·일자리, 창업, 수출지원 5개 분야 주요 지원사업을 소개한다.

자세한 내용은 중소기업 지원 가이드 책자 및 전자책(e-book)을 통해 접할 수 있으며, 설명회 유튜브 영상 댓글 참여자를 대상으로 선착순 300개 사에 우편 발송할 예정이다.

중소기업지원 가이드에는 시 지원시책 10개 분야 108개 사업과 창원산업진흥원 등 15개 관련 기관에서 지원하는 109개 사업에 관한 내용을 담았다.

책자 파일(PDF)은 창원시청 홈페이지 기업경제정보 메뉴에서 기업지원 항목에 들어가 기업지원 시책 안내서를 누르면 받을 수 있다.

허성무 시장은 “원자재 가격상승, 변이바이러스 확산 등 어려움을 함께 이겨내면 오히려 도약할 수 있을 것”이라며 “창원특례시는 앞으로 주어질 더 큰 자치권과 자율권을 갖고 차별화된 경쟁력으로 중소기업의 미래를 이끌어 나가겠다”고 말했다.

