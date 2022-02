등교 앞두고 혼선…"정부는 학교에, 학교는 학부모에 책임 떠넘겨"

2일부터 2주간 학교별 등교·원격수업 운영

학부모 설문 결과 반영했지만 이견으로 갈등

11일 이후 학교 확진·격리자 지표따라 학사운영

[아시아경제 한진주 기자] "정부는 학교에, 학교는 학부모에게 책임을 떠넘겼다."

전면등교 원칙을 고집하던 교육부가 학사운영을 바꾸면서 학교 현장이 또 다시 혼란에 빠졌다. 교육부는 오미크론 변이를 고려해 3월부터 2주간 학교 재량에 맡기기로 했다. 이에 따라 각 학교는 새학기부터 2주간 전면 원격수업부터 일부 원격, 전면등교까지 다양한 방식으로 학사를 운영한다. 대다수 학교가 학부모 설문 등으로 학사운영방식을 결정했지만 학부모들 간 이견은 곳곳에서 터져나온다.

서울의 과밀학교에 자녀를 보내는 한 학부모는 "맞벌이 가정 많은만큼 투표 결과는 뻔한데 반대하는 가정의 의견까지 반영하기는 어려운 구조여서 교육청 단위로 원격수업 지시라도 내렸으면 좋겠다"고 말했다. 경기도 초등학생 학부모는 "매일 등교와 원격수업 설문 결과 답변이 10% 밖에 차이가 나지 않았다. 전면 등교로 결정이 난만큼 학부모들 사이에서 불만이 속출할 수 밖에 없다"고 말했다.

전면 원격수업으로 운영한다는 전달을 받은 초등학생 학부모는 "어른들은 회사, 아이들은 학원까지 다니는데 원격수업을 한다니 난감하다. 3학년 아이들은 3년째 원격수업을 듣게 생겼다"고 말했다. 또 다른 학부모는 "(등교를 시키기 위해) 학생 수가 적은 학교로 전학을 가는게 낫겠다는 생각도 든다"고 말했다. 학부모 간 이견을 우려해 일부 학교들은 설문조사 없이 2주간 전면 원격수업을 실시하겠다고 결정하기도 했다. 원격수업을 실시하는 학교에서 실시간 수업을 제공하지 않는 경우도 많아 원격수업을 받는 부모들도 불만이 크다. 원격수업을 가정해 휴가 및 업무계획을 짰다가 이를 다시 조정해야 하는 맞벌이 가정도 있다.

교육부가 유치원과 1~2학년, 소규모 학교는 전면등교를 권고하자 예비 초등학생 학부모들은 더 긴장하고 있다. 1~2학년은 대부분 매일 등교하는 경우가 많아 확진자 급증 상황에 대비해 가정학습을 고려하는 학부모들도 상당수다. 서울의 경우 법정 수업일수의 20%인 38일까지 가정학습 사용이 가능하다. 급식은 대체식으로 운영하는 곳이 많지만 학년별로 식사 시간을 3·4교시로 나누거나 하교 동선을 정문, 후문으로 구분하기도 한다.

11일 이후부터 학교별 확진·격리자 발생 상황에 따라 학사운영기준이 정해지기 때문에 학교 내에서도 학년·학급별 등교 기준이 수시로 바뀔 가능성이 있다. 교육부는 확진자 3%, 확진·격리자 15%를 일부 원격수업 전환 기준으로 잡았다.

질병청에 따르면 27일 기준 10만명당 코로나19 확진자는 0~9세 5875명, 10~19세 6269명이다. 일주일 전인 20일 기준 0~9세(5619명)와 10~19세(5822명) 확진자 보다 더 늘어났다. 새학기 등교를 이틀 앞둔 28일 현재 교육부는 학교별 학사운영 현황을 집계하지 못한 상태다.

교육부는 학사운영을 일원화하는 방안은 고려하지 않고 있다. 교육부 관계자는 "학사운영방안은 지역 상황에 맞게 해야하고. 교육부가 일률적으로 정하는 것은 부적절하다는 취지에서 학사운영 방안을 조정한 것"이라며 "전국적으로 일률적으로 원격수업으로 전환하는 기준은 없고, 학교장과 교육감의 리더십이 중요한 시점"이라고 말했다.

