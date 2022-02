우원개발, 지난해 영업익 2억6700만원…전년비 99%↓

[아시아경제 이정윤 기자] 우원개발 우원개발 046940 | 코스닥 증권정보 현재가 4,215 전일대비 45 등락률 +1.08% 거래량 28,635 전일가 4,170 2022.02.28 12:54 장중(20분지연) 관련기사 우원개발, 184억원 규모 동탄~인덕원 터널1공구 공사 수주‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 전년 대비 99.18% 하락한 2억6708만원이라고 28일 공시했다.

매출액은 1743억원으로 전년보다 44.89% 줄었고 당기순이익은 97.71% 하락한 3억8580만원으로 집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr