서욱, 우크라·北미사일에 軍지휘부 전격소집…대비태세 점검

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 서욱 국방부 장관은 28일 서울 용산구 국방부 청사에서 주요 지휘관회의를 열고 최근 우크라이나 사태와 북한의 연속적인 미사일 발사와 관련한 상황 평가와 군사 대비태세를 점검했다고 국방부가 밝혔다.

이날 회의에는 원인철 합동참모의장, 남영신 육군참모총장, 김정수 해군참모총장, 박인호 공군참모총장, 김태성 해병대사령관, 강은호 방사청장, 박종승 국방과학연구소장 등 국방부와 합참, 각 군·기관의 주요 직위자들이 참석했다.

참석자들은 전날 북한의 탄도미사일 발사와 관련해 긴밀한 한미 공조 아래 북한의 추가 발사에 대한 즉각적인 대응 태세를 유지하기로 했다.

서 장관은 모두발언에서 “북한이 올해 8차례 미사일을 발사하는 등 군사적 긴장을 조성하고 있다”며 “북한의 미사일 발사 징후에 대한 집중감시와 확고한 대응 태세 유지해달라”고 지시했다.

서 장관은 우크라이나 사태에 대해 해당 사태가 국가안보에 시사하는 교훈을 바탕으로 강력한 국방력을 유지하는 것이 평화를 지킬 수 있는 유일한 길”이라고 강조했다.

이날 주요 지휘관회의는 당초 계획돼 있지 않다가 지난주 전격적으로 잡힌 것으로 전해졌다.

우크라이나 사태와 북한의 무력시위 재개 여파로 한반도 안보 정세가 중요한 이슈로 부각되면서 군 차원에서 대비태세를 점검하는 한편 일부 과도한 안보 불안 여론을 잠재울 필요가 있다고 판단한 것으로 보인다.

실제 이날 회의에서는 북핵·미사일 위협에 대비하기 위한 억제·대응 전력 등이 담긴 '특별 동영상'이 상영됐다.

해당 영상에 지난 23일 이뤄진 장거리 지대공미사일(L-SAM)과 장사정포 요격체계(LAMD) 시험발사 성공 장면이 포함됐다고 국방부는 설명했다.

L-SAM은 한국형 미사일방어체계 구현을 위한 핵심 요격미사일로, 탄도미사일이 고도 50∼60㎞에서 비행할 때 요격하는 것을 목표로 개발 중이다.

L-SAM이 배치되면 미사일 종말단계에서 상층부를 방어하는 사드(THAAD·고고도미사일방어체계), 하층의 패트리엇(PAC-3) 미사일, 중거리 지대공미사일 철매-Ⅱ 등과 함께 다층적 복합 방어체계 구현이 가능할 것으로 군은 보고 있다.

초음속 순항미사일과 지대공 미사일(M-SAM Ⅱ) 전력화 사실도 처음으로 공식 확인했다.

국방부는 “기존의 패트리엇 성능개량, 주한미군 사드체계와 더불어 최근 L-SAM 시험발사 성공과 M-SAM II 전력화 등 종말단계 미사일방어체계 구축의 토대를 마련한 것도 의미 있는 진전”이라고 설명했다.

이어 “타격체계의 효과적 운용을 위해 이동 및 고정표적을 실시간 감시할 수 있도록 글로벌호크(HUAV, 고고도 무인정찰기), E-737 항공통제기 등 다양한 감시·정찰수단을 전력화해 왔으며, 미국의 정찰위성·U-2·RC-12 등 최첨단 ISR(정보감시정찰) 자산이 작전을 뒷받침할 것”이라고 덧붙였다.

한편 서 장관은 이날 회의에서 내달 9일 대통령 선거를 앞두고 군의 엄정한 정치적 중립 유지를 위한 지휘관들의 솔선수범도 거듭 강조했다고 국방부는 전했다.

