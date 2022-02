권은희 "尹 책임회피 기자회견…단일화는 없다"

"전권 대리인 협상은 사실 아냐…서로 전혀 다른 입장"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 권은희 국민의당 원내대표가 28일 윤석열 국민의힘 대선후보의 단일화 결렬 기자회견에 대해 "책임 회피"라고 비판하며 야권 단일화 가능성은 더 이상 없다고 단언했다.

권 원내대표는 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "윤석열 후보가 단일화와 관련된 결렬의 기자회견이라고 어제 진행을 했다"며 "사실 그 (기자회견) 내용조차 허위 과장의 내용들일 뿐만 아니라 단일화와 관련된 책임 회피를 후보가 직접 귀한 시간에 유세를 취소하면서까지 진행한 것"이라고 비판했다.

국민의힘과의 단일화 물밑 협상에 대해선 "(이태규 국민의당 의원)이 전권을 가지고 (국민의힘과) 협상을 했다는 건 전혀 사실이 아니고, 전권을 가지고 협상에 임할 수도 없는 사안"이라며 "윤석열 후보 측은 단일화와 관련해서 단일화가 아니라 안철수 후보가 사퇴하라라는 입장을 가지고 나왔다"고 지적했다.

이어 "국민의당은 '사퇴는 말도 안 되고 여론조사 방식에 의한 단일화를 한다'라는 그런 생각이었기 때문에 서로 전혀 다른 입장을 가지고 만났다"며 "무언가 협상을 한다는 말이 말로 설명될 수 있는 상황이 아니었다"고 말했다.

장제원-이태규의 윤 후보 기자회견 전 새벽 회동에 대해선 "(윤석열-안철수) 단일화가 아니라 (서로) 만나도록 하겠다라는 부분에 대해서 장제원 의원과 이태규 의원이 26, 27일 그 사이에 노력을 했던 것 같다"며 "새벽 내내 진행됐다는 통화도 안철수, 윤석열 후보를 만나게 하기 위한 두 사람의 노력이었다"고 언급했다.

야권 단일화의 여지가 조금이라도 남아있냐는 진행자 질문에 권 원내대표는 "제가 늘 말씀드리지만 없다"며 "어제 윤석열 후보가 본인들도 더 이상 단일화와 관련해서 곰탕을 끓이지 않겠다 라고 선언을 했는데 잘 지키리라 생각하고 있다"고 비꼬았다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr