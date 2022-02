[아시아경제 황윤주 기자] 풍원정밀 풍원정밀 371950 | 코스닥 증권정보 현재가 21,950 전일대비 1,750 등락률 +8.66% 거래량 7,403,181 전일가 2022.02.28 09:56 장중(20분지연) close 이 28일 코스닥시장 상장 첫 날 3%대 상승세를 보이고 있다.

풍월정밀은 이날 오전 9시 11분 현재 시초가(2만200원) 대비 3.22% 오른 2만850원에 거래 중이다.

풍원정밀은 전자부품 제조업체로, 유기발광다이오드(OLED) 증착용 메탈마스크 등을 생산하고 있다. 앞서 기관투자자 대상 수요예측 결과 1556.53대 1의 경쟁률을 기록했다. 일반공모에서도 2235.98대 1의 경쟁률을 기록하며 청약증거금으로 약 12조7451억원을 모았다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr