쉐보레, 버추얼 인플루언서 로지의 볼트 ‘EUV’로그 공개

[아시아경제 성기호 기자] 쉐보레가 공식 유튜브 채널을 통해 버추얼 인플루언서 ‘로지(@rozy.gram)’와 협업한 ‘볼트와 함께하는 우리들의 EUV로그’ 영상을 공개하며, 올해 2분기 고객 인도를 앞둔 2022년형 볼트EV와 볼트EUV의 커뮤니케이션을 재개한다고 28일 밝혔다.

쉐보레가 국내 자동차 업계 최초로 협업한 로지는 2020년 데뷔한 가상 인간으로 인스타그램 팔로워가 12만 명이 넘는 인플루언서다. 지난 22일에는 첫 싱글 '후 엠 아이'를 발표하며 가수로도 데뷔했다.

쉐보레는 누구나 탈 수 있는 전기차, 즉 ‘전기차 대중화’를 가속하기 위한 노력의 일환으로 추진하고 있는 GM의 캠페인이 가상 인간까지 포용할 수 있으며, 다양한 라이프스타일을 아우를 수 있다는 메시지를 전하기 위해 로지와의 협업을 택했다고 밝혔다.

GM은 ▲교통사고 제로 ▲탄소배출 제로 ▲교통체증 제로라는 ‘트리플 제로’ 비전을 바탕으로 글로벌 EV 리더십을 구축하고 있다. ‘에브리바디 인(EVerybody In)’ 캠페인은 100년의 전기차 역사를 통해 쌓은 경험과 노하우를 결집, 탄소배출 제로 실현을 위해 모두가 이용할 수 있는 전기차를 만들겠다는 GM의 의지가 담긴 캠페인이다.

특히 2분기 출시를 앞두고 있는 볼트EV와 볼트EUV에는 특정 소비계층을 겨냥한 전기차와는 달리, ‘전기차 대중화’를 위해 진보적인 스타일과 높은 실용성이라는 가치가 담겨있다.

이번에 공개된 영상에서는 로지(@rozy.gram)와 함께 여러 분야의 인플루언서가 등장해 일상의 즐거움과 다양한 라이프스타일에 활용 가능한 볼트EV·EUV의 가능성을 보여준다.

패션모델 진정선(@jinjungsun)은 자신의 반려견 마스와 함께 여행을 떠나며 볼트EV의 주행 정숙성과 최대 414km에 달하는 긴 주행거리를 강조했으며, 키즈모델 제레미(@jeremyjunior2011)는 엄마와 함께 볼트EUV를 타고 함께 마트에 방문하는 경험을 전달한다.

마지막으로 등장한 캠핑 인플루언서 겁 많은 부부(@gup_bubu)는 볼트EUV를 타고 떠나는 캠핑의 즐거움을 보여준다. 특히 산 중턱에 위치한 캠핑장까지 거뜬하게 운영이 가능한 볼트EUV의 강력한 주행성능과, 친환경성, 많은 캠핑 장비를 실을 수 있는 적재 능력 등을 드러낸다.

