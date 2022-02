외교부 "우크라 체류 우리 국민 47명으로 줄어"

전날보다 10명 감소

8명도 국경 이동중…이외 8명도 조만간 국외 철수

[아시아경제 김흥순 기자] 러시아의 우크라이나 침공 속에 현지 체류 중인 우리 국민의 수가 하루 새 10명 더 줄어든 47명으로 집계됐다.

외교부에 따르면 우크라이나 내 체류 국민은 현지시간 27일 자정(한국시간 27일 오전 7시) 기준 47명으로 감소했다. 전날까지 현지 체류 국민은 57명이었으나 공관의 지원 아래 7명이 루마니아, 3명은 헝가리로 안전하게 추가 대피한 것으로 전해졌다.

현지 체류 국민 47명 가운데 루마니아로 5명, 폴란드로 2명, 슬로바키아로 1명이 각각 이동하는 등 모두 8명이 출국을 위해 국경 지역으로 이동하고 있다. 이외 8명도 조만간 국외 철수를 준비 중이다. 현지 잔류를 희망하는 31명은 이동에 따른 위험과 건강문제 등 개인적인 사정을 고려한 것으로 알려졌다.

주우크라이나 대사관은 사전에 랜턴과 라디오 등이 담긴 비상키트 배낭을 신청 교민에게 배포했다. 24일부터는 영사콜센터와 함께 매일 2회씩 잔류 교민에게 개별 연락을 취하고 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr