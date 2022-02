기업 31% "국민연금 반대시 주총안건 통과 어려워"

올해 주총 주요안건은 주주환원·정관변경·이사 선임 등

[아시아경제 박선미 기자] 올해 상장사 정기주주총회 주요안건은 배당확대, 자사주 매입 등 주주환원정책, 정관변경, 이사선임·해임 등이다. 정부가 작년 말 국민연금 주주대표소송 도입 계획을 밝힌터라 올해 주총에서는 국민연금이 기업에 미칠 영향이 커질 전망이다.

27일 전국경제인연합회(전경련)은 오는 3월 정기주주총회를 앞두고 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 매출 500대 기업 주주총회 애로사항 조사를 실시한 결과 주요안건으로는 배당 확대나 자사주 매입 등 주주환원 정책(23.1%)이 차지했다고 밝혔다. 이어 정관변경 승인(19.9%), (사외)이사 선임·해임(18.6%), 감사·감사위원 분리선출(12.7%) 등이 차지했다.

만약 국민연금이 주총 안건에 반대의사를 사전에 공시할 경우, 주총 당일 해당 안건의 통과가 어려울 것으로 보느냐는 질문에는 전체 응답기업의 31.2%는 ‘그렇다’ 고 응답했다.

조사대상 기업 10곳 중 3곳은 국민연금이 반대하는 안건의 주총통과가 어려울 것으로 전망하고 있다는 얘기다. 매출 1조원 이상으로 비교적 규모가 큰 기업들은 ‘국민연금이 사전에 반대의견을 공시하면 안건통과가 어려울 것’이라는 답변이 43.5%로 나타나, 이들 기업들이 국민연금의 영향력을 더 크게 느끼는 것으로 조사됐다.

주총을 앞두고 누구의 주주제안(경영권 분쟁 직접당사자는 제외)에 가장 큰 부담을 느끼느냐는 질문에는 국민연금(24.7%), 기관투자자(24.0%), 해외기관투자자(15.6%), 소액주주연대(15.6%) 순으로 답이 나왔다. 또한 국민연금의 자료요구나 질의 등이 예년보다 ‘더 많아졌다’고 답변한 기업이 24.0%로, ‘줄었다’(3.9%) 보다 6배 이상 높았다.

한편 주주총회의 원활한 개최를 위해 어떤 제도개선이 필요하냐는 질문에 44.8%는 ‘상법·공정거래법·자본시장법 등에 산재한 각종 공시사항이나 공시절차 간소화’를 꼽았고 35.1%는 ‘의결권 3% 제한을 없애거나 섀도보팅을 부활’을 택했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr