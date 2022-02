[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 공제자산의 안정적이고 전문적인 운용을 위해 자산운용 전문인력을 채용한다고 25일 밝혔다.

?경력직 채용은 채권투자, 실물투자, 기업투자 등 3개 분야에서 각 1명씩 채용 예정이다. 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 갖추고 중기중앙회 인사규정 상 결격사유가 없으면 누구나 지원할 수 있다.

모집기간은 다음달 14일까지다. 지원서와 자기소개서, 직무수행계획서 등을 중기중앙회 홈페이지를 통해 제출하면 된다.

서류 심사를 통과한 지원자는 면접 심사를 거쳐 최종 채용이 결정된다. 임기는 임용일로부터 2년으로, 근무성적에 따라 재계약이 가능하다.

상기 채용과 관련한 세부사항은 중기중앙회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr