무섭게 뛰는 물가 어쩌나…소득 하위 20%, 적자가구 비율 49.7%→57.6% 확대

통계청, 작년 4분기 가계동향조사…한은 "인플레로 저소득층 경제적 부담 가중"

[아시아경제 세종=권해영 기자] 지난해 4분기 소득이 하위 20%인 10가구 중 6가구가 적자살림을 낸 것으로 나타났다. 가처분소득보다 소비지출이 더 컸다는 뜻인데, 이 소득 계층의 적자가구 비율도 전분기 대비 크게 늘어났다. 재난지원금 효과가 사라지고 국내 소비자물가 상승률이 3%대까지 치솟은 탓인데, 버는 돈은 적고 필수 지출을 줄이는 데는 한계가 있어 저소득층의 경제부담이 더욱 가중되고 있다.

26일 통계청이 발표한 '2021년 4·4분기 가계동향조사 결과'에 따르면 지난해 4분기 적자가구 비율은 24.4%로 직전 분기(21.6%) 대비 2.8%포인트 증가했다.

소득 규모별로 살펴보면 소득 상위 20%(5분위)를 제외한 모든 소득 구간에서 적자가구 비율이 늘었는데, 소득이 가장 낮은 층에서 적자가구가 가장 많이 늘었다. 소득 하위 20%(1분위)는 지난해 3분기 49.7%에서 4분기 57.6%로 7.9%포인트 증가했다. 소득 하위 21~40%(2분위)는 같은 기간 22.1%에서 26.3%, 중간 계층인 41~60%(3분위)는 16.7%에서 17.5%, 61~80%(4분위)는 11.4%에서 13.1%로 각각 4.2%포인트, 0.8%포인트, 1.7%포인트 늘었다. 반면 소득 상위 20%(5분위)는 8.1%에서 7.8%로 0.3%포인트 감소했다.

이 중 소득 하위 20%의 지난해 4분기 살림살이를 살펴보면 월평균 소득은 105만8000원, 가처분소득은 89만원, 가계지출은 136만3000원이었다. 월평균소득에서 가계지출을 뺀 적자 규모는 30만5000원으로 집계됐다. 지출 내역을 살펴보면 식료품·비주류음료(22.9%), 주거·수도·광열(19.4%), 보건(13.2%), 교통(6.6%) 순으로 지출액이 많았다.

통계청 관계자는 "소득 하위 20% 구간은 대부분 60대 이상 또는 30대 1인 가구 비율이 높은 편인데, 지난해 3분기 지급한 재난지원금 효과가 4분기에는 사라졌기 때문으로 풀이된다"며 "국내 소비자물가가 오른 것도 적자가구 비율 증가에 영향을 미쳤을 수 있다"고 분석했다.

문제는 물가가 앞으로 더욱 가파르게 오르면서 저소득층의 살림살이가 더욱 악화할 수 있다는 점이다. 소득 하위 20% 구간은 버는 돈은 적고, 필수 지출을 줄이는 데 한계가 있기 때문이다.

국내 소비자물가는 지난해 10월 3.2%, 11월 3.8%, 12월 3.7%에 이어 올해 1월 3.6%로 넉 달 연속 상승 중이다. 한국은행은 전날 기준금리 동결(연 1.25%)을 발표하며 올해 소비자물가 상승률을 종전 2.0%에서 3.1%로 상향했다. 한은이 3%대 물가 상승을 전망한 건 2012년 4월(3.25) 이후 약 10년 만이다. 러시아-우크라이나 사태로 국제유가가 100달러 가까이 치솟는 등 에너지 가격이 오르면서 물가 상승에 더욱 기름을 붓고 있다.

앞서 공개된 한은 금융통화위원회 회의록에 따르면 한 금통위원은 "인플레이션으로 인한 경제적 부담은 자산이 많은 고소득층보다 근로소득에 의존하는 저소득층에 가중된다"며 "정부 이전지출의 소득불균형 보전 효과가 인플레이션에 의해 일정부분 상쇄될 수 있다"고 최근 물가 상승에 대해 우려했다.

세종=권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr