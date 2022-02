美, 러 푸틴 대통령 직접 제재…서방 압박 수위 높여(종합)

외교·안보라인까지 포함

[아시아경제 이관주 기자] 미국을 비롯한 서방이 우크라이나 침공에 나선 러시아 블라디미르 푸틴 대통령을 잇따라 제재 대상에 올렸다. 국가 정상을 제재 대상으로 지정한 것은 매우 이례적인 일로, 서방이 러시아의 우크라이나 침공 사태를 심각하게 보고 있다는 의미로 받아들여진다.

미국 재무부는 25일(현지시간) 푸틴 대통령을 비롯해 세르게이 라브로프 외무장관, 세르게이 쇼이구 국방장관, 발레리 게라시모프 총참모장을 제재 대상에 올렸다고 밝혔다.

재무부는 "푸틴 대통령이 김정은 북한 국무위원장, 알렉산드로 루카셴코 벨라루스 대통령, 바샤르 알아사드 시리아 대통령과 같은 폭군을 포함하는 매우 작은 집단에 합류했다"고 했다. 이와 함께 미국이 러시아의 국가안보회의 참석 대상자 11명을 이전에 제재했다고 설명하며 "계속 대가를 치르도록 할 것"이라고 경고했다. 제재 대상에 오르면 미국 내 자산이 모두 동결된다.

미국에 앞서 유럽연합(EU)과 영국, 캐나다 등도 푸틴 대통령 등에 대한 직접 제재 방침을 밝혔다. EU의 제재 대상이었던 국가 정상은 알아사드 대통령과 루카셴코 대통령 등 2명에 불과했다. 독일과 이탈리아의 경우 당초 제재에 반대했다가 러시아가 우크라이나에 대한 군사 공격과 압박을 강화하자 찬성으로 입장을 바꾼 것으로 전해졌다.

미국과 EU는 러시아의 주요 은행을 제재 대상으로 올리고 첨단기술에 대한 수출통제 조처하는 등 연이어 제재를 부과하며 공세 수위를 높이고 있다.

캐나다 역시 쥐스탱 트뤼도 총리가 기자회견을 통해 푸틴 대통령과 라브로프 외무장관을 제재 대상에 올렸다고 전했다. 트뤼도 총리는 "이들은 우크라이나에서 발생한 파괴행위와 죽음에 대해 가장 큰 책임이 있다"고 지적했다. 또 러시아에 협조하고 있는 벨라루스 지도자들에 대해서도 제재하겠다고 덧붙였다. 트뤼도 총리는 캐나다가 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제망에서 러시아를 퇴출하는 방안도 지지한다는 입장을 내놨다.

