심상정 "尹 민주당이 키운 것"…李 "가슴 콕콕 찔러"

심상정, 민주당에 대한 비판 발언 내놔

이재명 "심 후보 지적에 대체로 동의"

[아시아경제 금보령 기자, 이명환 기자] 심상정 정의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보를 놓고 '더불어민주당이 키운 것 아닌가'라고 얘기했다.

심 후보는 25일 저녁 중앙선거관리위원회가 주관하는 2차 대선후보 TV토론회에서 이재명 민주당 대선후보를 향해 "민주당이 위기 민주주의를 호소할 상황은 아닌 거 같다. 국민이 압도적 권력을 몰아줬는데 뭐했는가"라며 "솔직히 말하면 윤 후보 슬로건이 '국민이 키운 윤석열'인데 제가 보기엔 민주당이 키운 윤석열 아닌가 싶다"고 밝혔다.

심 후보는 또 "내로남불 정치하고, 무능하고, 오만한 데 대한 심판 분위기 형성돼 있는 건데 거기에 위기의 민주주의 호소하는 건 아니라고 본다"고 민주당을 비판했다.

이에 이 후보는 "심 후보 지적이 정말 가슴 아프다. 정말 가슴 콕콕 찌른다. 지적에 대체적으로 동의한다"며 "부족했고, 오만했고, 그래서 지금 대가를 치르고 있는 것이고, 성찰하고 사과 드리고 있다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr