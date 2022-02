'서울 영테크 시즌 2' 찾아가는 상담서비스…심층 재테크 상담

상담 인원 작년 대비 4배 증가한 총 5000명 목표

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 내달 2일부터 서울 영테크 대면 상담을 시작한다고 27일 밝혔다.

11월 개시한 서울 영테크는 청년에게 필요한 재테크 교육과 맞춤형 상담을 제공하는 서울시 핵심 청년 지원 사업이다. 그동안 코로나19 상황으로 인해 비대면 재무 상담만 진행해왔으나 보다 심층적인 상담이 이뤄질 수 있도록 대면 상담까지 확대하는 것이다.

대면 상담은 코로나19 상황을 고려해 거주지나 근무지 주변 등 청년 당사자가 희망하는 장소로 상담사가 직접 방문해 상담하는 방식으로 진행된다. 오는 5월부터는 서울시청 시민청에 조성 예정인 ‘서울 영테크 상담공간’에 전문 상담사가 상주, 이곳에 방문해 대면 상담을 받을 수 있도록 할 계획이다.

대면 상담은 재무 상담을 희망하는 서울에 거주하는 만 19~39세 청년 누구나 28일부터 서울청년포털에서 신청할 수 있다. 비대면 상담도 신청 가능하다. 대면·비대면 상담 목표 인원은 전년 상담 인원의 4배 수준인 5000명이다.

서울 영테크 사업 개시 이후 약 1300여 건의 비대면 재무 상담이 진행됐으며 청년 참여자들은 자신의 종합적 재무 상태를 점검하기 위해 청년 서울 영테크 상담을 신청한 것으로 나타났다. 상담 만족도와 상담사 만족도도 각각 4.62점과 4.79점(5점 만점)으로 높았다. 만족하는 주된 사유로는 특정 금융상품에 대한 권유 없이 무료로 전문가에게 본인의 재무 상태를 점검받을 수 있다는 점을 꼽았다.

앞으로 서울시는 청년 참여자에게 제공하는 재무상담리포트가 본인 맞춤형으로 제공될 수 있도록 하는 등 서울 영테크가 청년이 만족하는 보편적인 서비스로 정착할 수 있도록 금융 전문가 및 금융기관과 협력체계를 구축할 계획이다. 뿐만 아니라 올해 모집 예정인 대표적인 청년정책 ‘서울 청년수당’ 참여자가 서울 영테크 재무 상담에도 참여할 수 있도록 서비스를 연계하는 등 지속적으로 청년의 자산형성을 지원하기 위한 저변을 확대할 계획이다.

한편 서울시는 퀀트 투자, 리츠 투자 등 최신 재테크 트렌드를 반영한 온라인 금융교육 콘텐츠를 제공하고, 재테크 인플루언서 등이 참여하는 서울 영테크 토크쇼도 정기적으로 개최할 예정이다.

김철희 미래청년기획단장은 "사회에 첫 발을 내딛는 청년이 경제적으로 자립할 수 있기 위해서는 올바른 재무 지식이 절실한 데 비해 청년의 재테크 영역은 사각지대에 놓여 있었다"며 "그런 점에서 서울 영테크가 매우 의미 있는 사업이라고 생각하며, 앞으로 청년의 재무 상황이 개선될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr