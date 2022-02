윤석열 "민주당 3선 초과 금지? 정치쇼에 가까워"

25일 중앙선관위 주관 2차 대선후보 TV토론서 언급

[아시아경제 금보령 기자, 이명환 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 더불어민주당의 '동일 지역구 3선 초과 금지'를 놓고 '정치쇼'와 비슷하다고 강조했다.

윤 후보는 25일 저녁 중앙선거관리위원회가 주관하는 2차 대선후보 TV토론회에서 권력 구조 개편을 놓고 "송영길 민주당 대표가 지난번에 1차로 3선 이상 금지한다는 정치쇼에 가까운 제안을 했고 민주당 내부에서도 지지 못 받았다"고 밝혔다.

이어 윤 후보는 "이런 중요한 개헌 담론들이 선거 불과 열흘 앞두고 전격 제안돼 정권교체라는 거대한 민심 흐름을 정치교체라는 프레임으로 치환하는 선거 전략으로 악용되지 않을까 참 우려된다"며 "민주당 입장에서는 선거 열흘 앞두고 이런 걸 하는 게 실천하지 못하는 정당이란 걸 이미 입증했다"고 설명했다.

그는 또 "지난번에도 연동형 비례대표를 정의당 협조를 받아서 해놓고 바로 위성정당을 만들어서 정의당 뒤통수 치고 배신했다"며 "그래서 진정성이 많이 의심된다"고 얘기했다.

