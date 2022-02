[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 에이핑크 멤버 윤보미가 무대 뒤 모습을 공개했다.

24일 윤보미는 자신의 인스타그램에 "엠카 안녕. 딜레마"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

카키색 무대 의상을 입고 금발 머리를 한 윤보미의 마른 몸매가 돋보이는 사진에 팬들은 "예뻐요", "건강 챙겨요" 등의 댓글을 달았다.

윤보미가 속한 그룹 에이핑크는 지난 14일 스페셜 앨범 'HORN'을 발매하고 활발한 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr