경기도 시흥시 역세권 주거용 오피스텔 '시흥 메트로디오션'이 25일 견본주택을 열고 분양에 돌입한다.

시흥 메트로디오션은 경기도 시흥시 월곶동 1004-4 일원에 지하 7층~지상 24층, 전용 84㎡ 단일 타입 총 99실 규모로 들어선다. △전용면적 84㎡A 59실 △전용 84㎡B 40실로 구성되며, 분양상담 이후 바로 계약이 가능하다.

배곧신도시, 송도국제도시와 시화MTV가 인접하고, 수인분당선 월곶역이 가까워 서울 및 수도권 주요 도심으로 이동이 용이하다. 월곶역세권 도시개발사업에 따른 수혜도 기대된다.

만 19세 이상이면 누구나 청약통장 없이 청약이 가능하고, 100실 미만으로 조성돼 전매제한 규제를 받지 않는다. 중도금 무이자 혜택이 제공되며, 대출은 LTV(담보대출비율) 최대 60%까지 가능하다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr