이준석 "단일화 결렬 안철수 책임...與 정치개혁안, 정의당 꼬시고 싶은 것"

"단일화 제안·결렬 하자고 한 사람 같아"

"沈 출마 포기하면 沈·李 표 100% 합쳐질 듯...安은 반반"

'ㄹㅇㅋㅋ', "당 대표로서 당연한 반응"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 이준석 국민의힘 대표가 단일화 결렬의 책임은 안철수 국민의당 대선 후보에게 있다고 강조했다.

이 대표는 25일 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 단일화 결렬의 책임이 누구에게 있느냐는 질문에 "단일화를 하자고 하고, 결렬하자고 한 사람이 같은 사람"이라며 "그거 다 국민의당에서 한 얘기"라고 답했다.

그는 '윤석열 국민의힘 후보가 안 후보의 여론조사 경선 방식을 수용해야 한다'는 일부 견해에 대해서는 "서울시장 보궐선거 때도 국민의당에서는 오세훈 당시 후보에게 생태탕 의혹을 꺼내 드는 등 눈살이 찌푸려지는 판을 벌였다"며 "저희는 그런 것을 하고 싶은 생각이 없다"고 밝혔다.

또 여론조사를 통한 단일화에 대해서는 "권영세 선거대책본부장과 제가 경쟁방식의 단일화는 없다고 했다"며 "지금 후보 간 경쟁력이 크게 차이가 나고 있다. 저희는 안 후보가 출마를 포기하면 적절한 예우를 한다는 게 공식적인 입장"이라고 전했다.

그러면서 "단일화에 대해서는 지금까지 공개된 것을 보면 상식선 이상의 합당한 예우를 이야기했다"며 "안 후보는 연락이 없다고 하는 데 당 대표가 그런 이야기(합당 제안)를 할 정도면 연락이 있었던 것"이라고 했다.

이 대표는 이태규 국민의당 선대위 총괄본부장이 이 대표의 합당 제안 등을 폭로한 것에 대해서는 "처음 안 대표 측 인사가 2월 초 안 대표 출마 포기를 추진하는 대신 합당을 안 하면 어떻겠느냐고 했다"며 "저는 공식적으로 답해야 한다고 생각하고 이 본부장에게 합당해야 한다고 한 것"이라고 주장했다.

그는 더불어민주당이 '연동형 비례대표제' 등 정치개혁안을 발표한 것에 대해 "정의당을 꼬시고 싶은 것 아닌가 싶다"며 "심상정 후보가 출마를 포기하면 심 후보와 이재명 후보의 표는 거의 100% 합쳐질 것이다. 완전한 현찰"이라고 말했다.

그러면서 "하지만 심 후보를 지지하는 표가 우리 후보에게 넘어올 것은 많지 않다"며 "안 후보가 출마를 포기하면 반반 정도로 갈라질 것"이라고 예상했다.

이어 "안철수 후보의 출마 포기가 담보되지 않는 이런 상황 속에서 (민주당이) 심상정 후보 측의 표를 어떻게든 흡수하려면 다당제 또는 연동형 비례대표제에 대한 불신 키우기 등이 계속 나올 것으로 본다"고 전망했다.

이 대표는 단일화 결렬 이후 페이스북에 'ㄹㅇㅋㅋ'(진짜 ㅋㅋ)이라는 메시지를 올린 것에 대해서는 "(안 후보가) 우리 후보를 비난했을 때 했다. (안 후보가) 부산에서 가서 '적폐 교대'까지 얘기했다. 당 대표로서 당연한 반응"이라고 했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr