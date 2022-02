푸틴, 우크라 공습 후 첫 서방정상과 통화…마크롱 "즉각 중단" 촉구

[아시아경제 정현진 기자] 러시아의 우크라이나 공습이 시작된 24일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화통화하고 우크라이나에서의 군사 작전을 즉각 중단할 것을 촉구했다.

주요 외신에 따르면 프랑스 대통령실은 이날 마크롱 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 협의한 뒤 푸틴 대통령과 잇따라 전화 통화를 해 우크라이나 상황을 논의하고 이같이 요청했다고 밝혔다. 마크롱 대통령은 푸틴 대통령이 우크라이나 침공을 명령한 뒤 처음 통화한 서방 정상이 됐다. 이날 통화는 마크롱 대통령의 요청으로 이뤄졌다.

크렘린궁도 이날 성명을 내고 푸틴 러시아 대통령이 마크롱 프랑스 대통령에게 침공을 감행한 자세한 이유를 설명했으며 "우크라이나 상황에 대한 진지하고 솔직한 의견 교환이 있었다"고 알렸다. 또 두 정상이 연락을 유지하기로 합의했다고 덧붙였다.

마크롱 대통령은 올해 들어 우크라이나 사태가 악화하자 서방과 러시아 사이를 중재하는 역할을 도맡아왔다. 지난 7일에는 직접 모스크바를 방문해 푸틴 대통령을 만났으며 최근까지도 여러 차례 통화를 했다. 특히 지난 20일에는 조 바이든 미국 대통령, 푸틴 대통령과 잇따라 통화한 뒤 "양측에 미·러 정상회담 개최를 제안했고 모두 이를 수락했다"고 밝힌 바 있다.

