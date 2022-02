러시아 우크라 공격에 나토 "군사행동 즉각 멈춰라"

[아시아경제 김민영 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 공격을 강행한 데 대해 서방 국가들은 일제히 규탄했다.

외신에 따르면 24일 러시아의 우크라이나 공격이 시작되자 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 즉각 성명을 내고 “러시아가 우크라이나에 무모하고 부당한 공격을 감행했다”며 “수많은 민간인 목숨을 위험에 빠뜨렸다”고 비판했다.

이어 “러시아의 행위는 국제법을 심각하게 위반한 것이며 유럽-대서양 안보를 위협하는 것”이라며 “러시아가 군사 행동을 즉각 멈추고 우크라이나의 주권과 영토 보전을 존중하길 촉구한다”고 강조했다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장도 이날 트위터를 통해 러시아가 우크라이나를 공격한 것은 정당하지 않다며 이에 대한 책임을 물을 것이라고 경고했다.

폰데어라이엔 위원장은 “이 어두운 시기에 우리는 우크라이나와, 그리고 이유 없는 공격과 두려움에 직면한 무고한 여성, 남성, 아이들과 함께한다”고 말했다.

당초 EU 회원국 정상들은 이날 벨기에 브뤼셀에서 특별 정상회의를 열고 향후 대응책을 논의할 예정이었다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr