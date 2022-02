[포토] 지니 '시선 홀릭'

[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 엔믹스 멤버 지니가 근황을 전했다.

최근 지니는 자신의 인스타그램에 사진을 공개했다.

사진 속 지니는 뚜렷한 이목구비를 자랑하며 신선한 매력이 담긴 눈빛으로 셀카를 찍고 있다.

우월한 비주얼이 보는 이의 시선을 끈다. 이에 팬들은 "사랑해요" "예뻐요" 라며 호응을 보냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr