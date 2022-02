러, 우크라 동·남·북 3면 동시 공격..."무기 내려놓고 귀가하라"(종합)

키예프, 오데사, 마리우폴 우크라 전역서 포성

러 정밀유도공격 주장..."탄약부족, 지상군 전개할 것"

[아시아경제 이현우 기자] 러시아가 우크라이나 수도 키예프를 비롯해 우크라이나 동부와 남부, 북부 등 3면에 걸쳐 동시 전면공격을 감행했다. 러시아는 우크라이나를 점령할 생각은 없다면서도 우크라이나 전역의 주요 도시 및 군사시설에 대해 공격을 감행하고 있어 큰 피해가 우려되고 있다.

24일(현지시간) CNN에 따르면 이날 오전 5시를 기해 우크라이나의 수도 키예프를 비롯해 우크라이나 전역의 주요 도시에서 폭발음이 들렸던 것으로 알려졌다. 제2의 도시인 동부 하르키프는 물론 남부 흑해 연안의 오데사, 중부 드네프르와 자포리쟈, 동남부 마리우폴에 이르기까지 폭발음이 보고된 것으로 알려졌다. CNN은 "우크라이나 북부 벨라루스 접경지대에 주둔하고 있던 러시아군대도 우크라이나로 진격하기 시작했다"고 보도했다.

푸틴 "우크라 병사들, 무기 내려놓고 귀가해야"

앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 국영TV를 통해 가진 대국민 연설에서 "우리는 특별군사작전을 하기로 결정했으며 이는 우크라이나의 비무장화와 비나치화를 위한 것"이라며 "우크라이나를 점령할 생각은 없으며 우크라이나 병사들이 무기를 내려놓고 귀가할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

러시아 국방부는 성명을 통해 "러시아군은 우크라이나 도시에 미사일 등 폭격을 가하지 않고 있으며 우크라이나군의 군사시설과 방공시설, 군용 비행장과 항공기등을 고정밀 무기로 무력화시키고 있다"며 "민간인 피해는 발생하지 않고 있다"고 강조했다.

그러나 미국에서는 러시아가 우크라이나 전역을 향해 군사작전을 개시한 것으로 보고되고 있다. 마르코 루비오 미 상원의원은 이날 의회연설에서 "러시아 공수부대가 키예프 공항을 공격했으며 핵심 항구도시인 마리우폴과 오데사에 대한 상륙작전이 진행 중이며, 지상군은 돈바스 지역 뿐만 아니라 벨라루스와 크림반도에서 진격 중"이라고 밝혔다.

군사전문가들은 러시아가 정밀 유도공격을 진행 중이라고 밝혔지만, 곧 대규모 지상군을 전개하면서 우크라이나 전역을 점령할 것이라고 우려했다. 영국 가디언지는 군사전문가들의 말을 인용해 "러시아는 실제로 효과적인 정밀유도 능력을 지닌 무기는 있지만, 정밀유도 탄약 비축량이 적기 때문에 공습을 이어나가기 보단 지상군 파견을 통한 점령을 선택할 것"이라며 "러시아가 가능한 빨리 지상군을 전개시키고 있는 이유도 여기에 있다"고 지적했다.

美·유럽 러시아 규탄..."명분없는 전쟁 중단해야"

한편 미국과 서방국가들은 러시아의 우크라이나 침공을 정당한 이유가 없는 공격으로 규정하고 단호한 대응 방침을 밝혔다. 바이든 대통령은 성명을 통해 "푸틴 대통령이 치명적 인명 손실과 고통을 초래할 계획적인 전쟁을 선택했다"며 "이 공격에 따른 죽음과 파괴의 책임은 오로지 러시아에 있다"고 밝혔다. 이어 "동맹국과 파트너 등 전 국제사회가 집단으로 러시아에 가혹한 제재를 부과해 책임을 물을 것"이라고 강조했다. 미국은 러시아에 이번 사태에 대한 책임을 묻기 위한 안보리 결의안을 24일 제출할 방침이다.

유럽도 러시아의 행위에 즉각 규탄하고 나섰다. 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구(NATO) 사무총장은 성명을 내고 "러시아가 우크라이나에 감행한 무모하고 정당한 이유가 없는 공격을 강력하게 규탄한다"며 "군사적 행동을 즉각 멈추고 우크라이나의 주권과 영토 보전을 존중하길 촉구한다"고 말했다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장도 이날 트위터를 통해 "러시아가 우크라이나에 대한 공격이 정당하지 않다"며 "이에 대한 책임을 물을 것"이라고 경고했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr