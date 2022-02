김동연 "민주당, 선거 전략만 고민하는 '양치기 소년' 의심"

"선거 앞두고 표 얻기 위한 의심 지울 수 없어"

[아시아경제 이현주 기자] 김동연 새로운물결 대선후보가 24일 더불어민주당이 내놓은 대통령제 개헌과 연동형비례대표제 등 정치 개혁안에 대해 "선거를 앞두고 표를 얻기 위한 것이라는 의심을 지울 수 없다"고 밝혔다.

김 후보는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "송영길 더불어민주당 대표가 발표한 '국민통합을 위한 정치개혁안'은 저와 새로운 물결이 줄기차게 제안한 내용 거의 그대로"라면서 "아마 우리가 그동안 내놓은 공약을 많이 참고한 모양"이라고 지적했다.

이어 "문제는 진정성과 실천에 있다"며 "송 대표가 오늘 말한 연동형비례대표제는 지난 총선에서 민주당이 앞장서서 무력화 시킨 바 있다"고 꼬집었다. 또 "서울·부산 재보궐선거에 후보를 내보낼 때는 개혁 성과라고 자랑하던 당헌당규까지 고쳤다"면서 "바로 1년 전"이라고 했다.

김 후보는 "이번에도 선거전략만 고민하는 '양치기 소년'은 아닌지 의문"이라며 "나라를 걱정하는 국민에게 희망을 주는 진정성 있는 실천이 반드시 뒤따라야 한다"고 강조했다.

