델리오, 대규모 채용 진행..."주 4.5일제 도입"

[아시아경제 박지환 기자] 가상자산 핀테크 전문기업 델리오가 임직원 복지혜택을 강화하고 대규모 인재 영입에 나선다.

델리오는 전 직군을 대상으로 대규모 인재 채용을 진행한다고 24일 밝혔다. 모집분야는 △경영지원 △서비스기획 △가상자산운용 △디파이(Defi) 플랫폼 운영 △NFT거래소 운영 △소프트웨어엔지니어 △블록체인개발 △국내·해외마케팅 △B2B사업제휴 △보안 △UI·UX디자인 △고객관리 등 37개 부문이다.

국내 뿐 아니라 빠른 시일 내 본격화될 글로벌 사업 강화를 위한 인력도 모집한다. 델리오는 이번 채용을 통해 미국 현지 법인 ‘델리오US’에서 근무할 사업개발·제휴 및 마케팅 인력과 영미권과 중화권 등 해외 현지 외국인 인재를 확충할 예정이다. 신속한 결정과 업무 생산성 및 효율성 증대를 위해 원격 근무, 재택 근무 등 다양한 근무 형태도 도입할 방침이다.

델리오는 직원 복지제도 개편안을 발표했다. 주요 내용으로는 △주 4.5일 근무 △임직원 급여인상 △복지포인트 제공 △장기근속포상 △종합 건강검진 지원 △임직원 대학 등록금 전액 지원 등이다. 개편안은 오는 3월부터 적용된다.

델리오는 이번 인재채용을 통해 가상자산 예치·렌딩(대출) 서비스의 안정적인 운영과 함께 NFT 마켓플레이스, DEX 등 본격적인 신사업 확대에 나설 계획이다. 델리오는 지난해 600%의 실적 달성, 가상자산사업자(VASP) 인가 획득, 신규 투자유치, 탈중앙거래소(델리오스왑) 및 NFT거래소(블루베이) 론칭 등 괄목할 만한 사업성과를 올렸다.

델리오 관계자는 "기업의 지속적인 성장과 우수 인재 확보를 위해 과감한 임직원 복지제도 도입을 결정했다"며 "이번 주 4.5일제 도입은 회사와 임직원들 간의 상호신뢰를 기반으로 마련된 것으로 임직원들의 개인 여가시간 확보와 함께 업무 성과가 향상될 것으로 기대된다"고 말했다.

그는 "지난달 국내 1호 예치·렌딩 가상자산사업자가 되면서 앞으로도 다양한 혁신 금융 서비스를 선보일 예정"이라며 "가상자산 시장을 이끌어 나갈 국내 및 해외 인재들의 많은 관심과 지원 바란다"고 강조했다.

