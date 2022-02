인텔, 신규 모바일 프로세서 공개 "노트북 250종에 탑재"

[아시아경제 김진호 기자] 인텔은 23일(현지 시간) 12세대 인텔 코어 P 시리즈 및 U 시리즈 프로세서를 출시, 12세대 인텔 코어 프로세서 제품군을 확장한다고 밝혔다.

총 20개 신규 모바일 프로세서는 올해 3월을 시작으로 삼성전자와 LG 등 250개 이상의 노트북 제품에 탑재된다.

크리스 워커 인텔 부사장 겸 모빌리티 클라이언트 플랫폼 부문 총괄은 “인텔은 가장 빠른 게임용 모바일 프로세서를 출시한 데 이어 12세대 인텔 코어 프로세서 제품군을 확장해 씬앤라이트 노트북의 성능을 크게 발전시킬 것”이라며 “인텔은 울트라씬 폼팩터부터 마니아들을 위한 최고 성능을 제공하는 세련된 디자인까지 소비자와 기업에 최고의 성능과 첨단 기술을 제공하고 있다”고 말했다.

씬앤라이트를 위한 신규 프로세서는 여타 12세대 인텔 코어 프로세서 제품군과 마찬가지로 퍼포먼스 코어와 에피션트 코어를 조합하는 인텔의 고성능 하이브리드 아키텍처에 기반한다. 윈도우 11 상에서 구동하는 인텔 스레드 디렉터를 통해 화상 통화, 웹 브라우징 및 사진 편집 등의 워크로드들을 각자 적합한 코어에서 적합한 시간에 처리할 수 있도록 최적의 멀티태스킹을 지원한다.

신규 씬앤라이트용 12세대 인텔 코어 모바일 프로세서는 ▲최대 14코어를 갖춘 새로운 코어 아키텍처 (퍼포먼스 코어 6개, 에피션트 코어 8개) ▲최대 96EU의 내장 인텔® 아이리스® Xe 그래픽 ▲DDR5/LPDDR5 및 DDR4/LPDDR4 등 폭넓은 메모리 지원 ▲최대 70% 더 빠른 멀티 스레드 성능[1] 제공 ▲이동성을 요구하는 크리에이터를 위한 3D 렌더링[2] 성능 2배 향상 ▲최대 30% 향상된 사진 편집[3] 속도로 탁월한 생산성 제공 ▲무선 성능, 응답성 및 안정성 향상을 위한 내장 인텔® 와이-파이 6E (Gig+) 지원 등의 사양과 기능을 제공한다.

인텔 이보TM 인증을 획득하고자 하는 노트북은 가장 많은 작업 부하를 처리해야 하며 뛰어난 응답성, 인스턴트 웨이크, 실제 배터리 수명 및 급속 충전뿐 아니라 탁월한 화상회의 환경을 제공하는지 여부에 대한 실제적인 검증 절차를 거치게 될 예정이다.

12세대 인텔 코어 모바일 프로세서를 탑재한 인텔 이보 인증 노트북은 뛰어난 연결성을 유지하면서 높은 품질의 이미지와 그룹 화상 통화를 지원하는 등 멀티태스킹에 최적화됐다.

올해 최초로 12세대 인텔 코어 H 시리즈를 탑재한 최초의 폴더블 디스플레이 및 노트북 등 100개 이상의 인텔 이보 인증을 획득한 제품이 출시될 예정이다.

파노스 파나이 마이크로소프트 수석 부사장 겸 최고제품책임자는 “지난 2년 간 PC는 그 어느 때보다 의미 있는 역할을 수행하면서 우리의 삶에 지대한 변화를 가져왔다”며 “새로운 12세대 인텔 코어 모바일 프로세서를 통해서 생산성을 향상하고 창의력을 고취하도록 돕는 차세대 성능을 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr