경기도, '의왕·연천·오산 지역 상권' 맞춤형 지원

상권 1곳 당 10억 원씩 총 30억 원 사업비 투자

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 의왕·연천·오산 지역 상권 3곳을 올해 '골목상권 특성화 지원사업'에 선정해 맞춤형 지원에 나선다.

24일 도에 따르면, 지난 1~2월 희망 상권 프로젝트와 청정계곡 상권 활성화, 노후상가거리 활성화 총 3개 분야에 대해 공모를 진행했다.

'희망 상권 프로젝트'에는 의왕 부곡동 상권이, '청정계곡 상권 활성화'에는 연천 동막골 상권이, '노후상가거리 활성화'에는 오산 한신대 주변 상권이 각각 뽑혔다.

이들 상권에는 각 10억 원씩 총 30억 원의 사업비를 투자해 상권 진단, 거리 환경개선, 특화상품 개발, 상권 활성화 프로젝트 동아리 운영 등 상권별 맞춤형 지원을 펼쳐 경쟁력을 강화한다.

의왕 부곡동 상인회 연합회는 힐링 스트리트 포켓가든 조성과 디자인 거리 환경개선, 점포경영 진단 등을 추진해 지역 상권 활성화를 도모한다는 계획이다.

연천군 동막골 상인회는 동막골 계곡을 중심으로 레트로(RETRO) 감성 상권 조성과 동막골 브랜드 및 마케팅, 밀리터리 밀키트 개발 등을 통해 지역의 새로운 명소를 만든다는 구상이다.

오산시 한신대 상가연합회는 청년 팝업 스토어 조성과 매운맛 특화 거리 조성 및 특화메뉴 개발, 한신 언덕 영화제 등을 추진해 대학교 주변 상권 재생 기틀을 다질 전망이다.

조장석 소상공인과장은 "노후 상가 거리에 대한 맞춤형 특성화 지원으로 전통시장과 골목경제의 활력을 불어넣는데 주력하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr