“30% 저렴하게 구매하세요”…NS홈쇼핑, 삼겹살 데이 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 다음달 3일인 삼겹살 데이를 맞아 애플리케이션(앱)에서 냉장 삽겹살을 30% 저렴하게 판매하는 이벤트를 연다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 오는 25~27일, 다음달 2~3일에 걸쳐 진행된다. 새벽배송 33데이 이벤트에선 하이포크 냉장 삼겹살 구이용 2팩을 100개 한정으로, 수육용 2팩을 50개 한정으로 특가 판매한다. 하이포크 삼겹살과 한재미나리를 동시 구매하는 선착순 100명에게는 5000원 적립금도 증정한다.

새벽배송 한정수량 상품으로 대저 짭짭이토마토, 친환경 무항생제 계란, 모듬쌈채소, 모듬버섯도 특가에 만날 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 “집에서 즐겁고 안전하게 33데이를 즐기실 수 있도록 신선한 냉장 삼겹살과 잘 어울리는 식품과 함께 특가 이벤트를 마련했다”고 말했다.

