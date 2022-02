이준석 vs 국민의당 날선 신경전에…국민의힘 내부서도 "조롱 멈춰라"

국민의당 "배설로 쾌감 느끼나" vs 이준석 "막말 쩔어"



[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보와 안철수 국민의당 대선 후보의 단일화 협상이 사실상 좌초된 가운데 양측의 신경전이 이어지고 있다. 이준석 국민의힘 대표가 안 후보를 향해 연일 조롱성 발언을 내놓자 국민의당은 "배설로 쾌감을 느끼냐"고 비판했다. 국민의힘 내부에서도 이 대표의 행태를 우려하는 목소리가 나오고 있다.

앞서 이 대표는 23일 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "국민의당 관계자들이 안 후보의 의사와 관계없이 우리 측 관계자에게 '안 후보를 접게 만들겠다'는 등 제안을 해온 것도 있다"고 밝혔다.

이 대표는 "안 후보는 아시는지 모르겠지만 삼국지에 보면 미방과 부사인, 범강과 장달 이런 분들이 있다"고 했다. 진행자가 '배신자들 말하는 건가'라고 묻자 "네, 그런 거 하는 분들이 있었다"고 답했다.

이를 두고 안 후보 측은 "이 대표는 해당 인사가 누군지 즉각 밝혀라"고 촉구했다. 홍경희 국민의당 중앙선대위 대변인은 논평을 내고 "프로이트의 정신분석 이론에 등장하는 성격 발달 단계 중 '항문기(생후 9개월∼4세)'가 있다"며 "배설을 통해 쾌감을 느끼는 단계인데 이 대표가 여전히 그 단계에 머물고 있다"고 지적했다.

이어 "'박근혜 키즈'로 출발해 정치권에 입문한 지 10년이 지났으나 여전히 배설로 쾌감을 느끼고 있으니 언제쯤 '키즈'라는 꼬리표를 뗄지 참으로 딱하다"며 "쓸데없는 안개 화법과 가당치 않은 협박 대신 즉각 해당 인사가 누군지 밝히기를 바란다"고 했다.

이후 이 대표는 페이스북을 통해 해당 논평을 공유한 뒤 "국민의당 논평인데 막말 쩌네요"라며 "이제와서 국민의당 쪽 거간꾼들 색출 작업에 제가 도움 드릴 일이 없다"고 말했다. 또 그는 "명예훼손 운운 협박하실 생각 말고 국민의당 내부 인사들에게 확인이나 하시고 다시 이야기하시라"고 꼬집었다.

양측의 갈등이 계속되면서 국민의힘 내부에선 이 대표를 향한 우려의 목소리가 나오고 있다.

윤상현 국민의힘 의원은 이날 페이스북에 글을 올려 "안 후보에 대한 조롱을 멈춰주시기를 요청드린다. 지금 필요한 것은 대표의 조롱이 아닌 조력"이라며 "정당의 목적은 정권 창출에 있고, 이 대표는 국민의힘 대표로서 정권교체 달성의 가장 막중한 책임자다. 그러기 위해 국민의당을 배척할 것이 아니라, 정권교체를 위한 동반자로서 먼저 손을 잡아주시길 바란다"고 했다.

이어 "윤석열 후보가 만들 공정한 대한민국과 안 후보가 만들려는 과학경제강국은 결코 중첩되는 목표가 아니라 함께 필요한 상보적 비전"이라며 "정권교체를 위해 우리 당이 국민에게 더 나은 비전을 제시하기 위해서라도, 이 대표의 조력을 요청드린다"고 강조했다.

나경원 국민의힘 선대위 서울총괄본부장 또한 CBS 라디오 '한판승부'에서 '이 대표의 안 후보 관련 발언에 대해 우려의 목소리가 나오고 있다'는 진행자의 말에 "제가 조언할 입장은 아니다"면서도 "(이 대표가) 조금 자제해야 되지 않나"라고 에둘러 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr