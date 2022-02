농심, '이머전시 푸드팩' 사업에 제품 1만 세트 지원

[아시아경제 구은모 기자] 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 328,500 전일대비 1,500 등락률 +0.46% 거래량 2,063 전일가 327,000 2022.02.24 09:26 장중(20분지연) 관련기사 “새우깡 가격 오른다” 농심, 스낵 출고가 평균 6% 인상2兆로 커지는 생수시장… 터지는 水싸움外人·기관도 담은 리오프닝 수혜주 '식음료'…향후 전망은? close 은 지난 23일 서울 양천구 푸드뱅크마켓에서 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크와 2022년 이머전시 푸드팩 사업 착수식을 가졌다고 24일 밝혔다.

이머전시 푸드팩은 지원이 필요한 재해·재난 상황 또는 공적 지원체계의 사각지대에 놓여있는 취약계층에게 바로 먹을 수 있는 식품을 지원하는 사업이다. 농심은 2020년부터 이머전시 푸드팩 사업에 동참했으며, 지난해부터는 농심이 단독으로 사업을 지원하고 있다. 이날 착수식에서 농심은 ‘신라면’과 ‘너구리’, ‘안성탕면’ 등 라면과 ‘백산수’, ‘튤립햄’ 등으로 구성된 푸드팩 1만 세트를 기부하기로 했다.

농심이 전하는 푸드팩 1만 세트 중 5000세트는 복지 사각지대에 놓여있는 소외계층에게 전달되며, 나머지 5000세트는 긴급 지원이 필요한 재해·재난 발생 시 긴급지원에 사용될 예정이다.

농심 관계자는 “어려운 상황에 처한 이웃을 돕는 뜻 깊은 사업에 동참하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 소외계층을 돌아보며 따뜻한 사랑을 나누는 활동에 적극 참여하겠다”고 말했다.

농심은 지난 16일 발생한 경북 영덕 산불피해지역에도 '신라면컵', '육개장 사발면' 등 7종의 컵라면과 백산수 등이 담긴 이머전시 푸드팩 1250세트를 지원했다. 푸드팩은 대피소에 머물고 있는 이재민과 피해 복구 작업에 참여하는 소방관 등에 전달됐다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr