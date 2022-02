安 측 "배설로 쾌감" 이준석 "막말 쩐다"…좌초된 단일화 협상 이후 날선 신경전

단일화 협상 결렬 이후 신경전

이준석 "'안철수 접게 만들겠다' 먼저 제안한 배신자 있다"

국민의당 "누군지 즉각 밝히라…안개 화법과 가당치 않은 협박"

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표와 국민의당이 사실상 좌초된 후보 단일화 협상을 두고 연일 신경전을 벌이고 있다.

이 대표는 23일 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 야권 단일화 협상 관련 질의를 받고 "국민의당 관계자들이 안철수 대선후보 의사와 관계없이 우리 측에 안 후보를 접게 만들겠다는 등의 제안을 해온 것이 있다"며 "지금 와서 완전 안면몰수하고 안 후보가 저렇게 나오니까 당황한 듯 우리 쪽에 책임을 떠넘기려고 하는 분들이 있다. 발언을 자제해야 한다"고 밝혔다.

이 대표는 '안철수를 접게 만들겠다'고 한 국민의당 측 인사들을 삼국지에서 관우를 배반한 미방·부사인, 장비를 죽인 범강·장달에 빗댔다. 진행자가 '배신자들 말하는 거네'라고 말하자, 이 대표는 "네, 그런 거 하는 분들이 있었다"고 답했다.

이 대표는 또 안 후보를 '속 좁은 사람'이라고 지칭하면서 평가절하하기도 했다. 그는 "우리 후보(윤석열)는 통 큰 사람이다. 통 큰 합의는 통 큰 사람 둘이 만나서 해야 하는 거지, 통 큰 사람과 속 좁은 사람이 만나면 그건 복장 터진다"라고 했다.

그러자 안 후보 측은 "해당 인사가 누군지 즉각 밝히라"며 강하게 반발했다. 홍경희 국민의당 중앙선거대책위원회 대변인은 논평에서 "프로이트의 정신분석 이론에 등장하는 성격 발달 단계 중 '항문기(생후 9개월∼4세)'가 있다"며 "배설을 통해 쾌감을 느끼는 단계인데 이 대표가 여전히 그 단계에 머물고 있다"고 지적했다.

홍 대변인은 "'박근혜 키즈'로 출발해 정치권에 입문한 지 10년이 지났으나 여전히 배설로 쾌감을 느끼고 있으니 언제쯤 '키즈'라는 꼬리표를 뗄지 참으로 딱하다"며 "쓸데없는 안개 화법과 가당치 않은 협박 대신 즉각 해당 인사가 누군지 밝히기를 바란다"고 촉구했다.

이어 "얼마 전 성 상납 의혹에 대한 국민의당의 입장 표명 요구에도 꿀 먹은 벙어리처럼 무응답으로 일관했다"며 "이번에도 입을 닫고 연기만 피워댄다면 '양치기 소년'의 꼬리표가 이준석 대표의 '아호'가 될 것"이라고 덧붙였다.

이에 이 대표는 이날 페이스북에 해당 논평 전문을 공유하며 "국민의당 논평인데 막말 쩌네요"라고 맞받아쳤다. 그는 "제가 11일이면 단일화 이야기가 없을 거라고 괜히 했는지 아나. 이제 와서 국민의당 쪽 거간꾼들 색출 작업에 제가 도움 드릴 일이 없다"면서 "명예훼손 운운 협박하실 생각 말고 국민의당 내부 인사들에게 확인이나 하시고 다시 이야기하라"고 말했다.

그러면서 "'꿀 먹은 벙어리'라니 장애에 대한 비하가 일상화 돼있다"며 "논평 수정하시고 사과하시길"이라고 비판했다.

