광주 동구 '노후 민간건축물' 무료 안전점검 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구는 소규모 노후 민간건축물에서 발생하는 사고 예방을 위해 ‘찾아가는 무료 안전점검 서비스’를 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 안전 점검은 방역수칙을 철저히 준수한 가운데 건축 전문가가 현장을 방문해 사전 접수받은 해당 건축물에 대한 건물 기울기, 외부 균열, 변형 등 안전 취약요인을 확인한다.

동구는 점검 결과에 따라 우수부터 불량까지 5개 등급을 부여하고 ‘미흡’ 또는 ‘불량’ 판정을 받은 건물 소유주에게는 보수공사나 정밀안전 진단을 권할 예정이다.

신청 대상은 건립된 지 40년이 지난 건축물 중 정기 점검 의무가 없는 3층 이하, 연면적 200㎡ 미만인 노후 민간건축물이다.

300세대 이상 공동주택 등 관련법에 따라 정기 점검 관리 중인 건축물 등은 제외된다.

점검을 희망하는 건축물 소유자나 관리자는 동구청 건축과 또는 관할 거주지 행정복지센터를 방문 또는 이메일로 접수하면 된다. 신청서류는 동구청 누리집을 통해 내려받으면 된다.

접수 기간은 23일부터이며, 점검 비용은 전액 무료다. 기타 자세한 사항은 건축과 건축안전계로 문의하면 된다.

임택 동구청장은 "소규모 노후 민간건축물은 정기 점검 의무가 없어 시설 안전관리에 자칫 소홀하기 쉽다"면서 "건물 소유주들은 이번 점검으로 재난 취약요인을 미리 제거해 사고 불안감 없이 안전하게 생활하시길 바란다"고 말했다.

