송영길 “검찰총장 출신 대통령되면 靑-檢 긴장, 3권분립 무너질 것”

송영길 더불어민주당 대표

"검찰총장 출신 대통령되면

권력 견제·균형, 3권분립 원칙

무너질 것"

[아시아경제 구채은 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 23일 "대한민국이 정치적으로 혼탁한 신생독립국가도 아닌데 검찰총장 출신이 대통령이 된다면 청와대와 검찰 간의 긴장 관계가 바로 허물어지고 권력의 견제·균형, 3권분립의 원칙은 무너지게 될 것"이라고 했다.

또 "대장동 '그분'의 존재에 대해 그동안 이재명 후보를 공격해온 윤석열 후보는 선거 네거티브를 넘어 허위사실 유포를 했다. 당선 무효형에 해당하는 범죄 혐의"라고 했다.

송 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 "지난 21일 1차 법정 TV토론 때 대장동 관련 두 가지 포인트를 지적하고자 한다"며 이같이 말했다. 그는 "지금껏 김만배 등의 녹취록에 '그분'이 누구인지 한 번도 나온 적이 없다. 오히려 이재명이 아니라는 녹취가 있었고 이정수 서울중앙지검장이 이재명은 아니라고 확인해줬다"면서 "마침내 '그분'이 '대법관'이라는 진술이 나왔다"고 밝혔다.

그러나 최근 '그분'으로 지목받았던 조재연 대법관은 이날 기자회견을 통해 "사실무근"이라며 전면 부인하는 한편 "중대한 명예훼손"이라고 밝혔다.

송 대표는 또 "대장동 게이트, 윤석열 게이트의 시작이 윤석열 후보 자신"이라면서 "윤석열 당시 중수부 2과장이 제대로 수사했다면, 부산저축은행 부실대출 비리에 이은 또 다른 비리는 존재하지도 않았을 것이기 때문"이라고 언급했다. 그는 "우리는 지금 평생 남을 수사하고 폭압과 공포를 무기로 세상사를 쉽게 해결할 수 있다는 후보를 마주하고 있다"면서 "억압을 무기로 삼는 권력자는 우리 민주주의의 위기를 가져올 것"이라고 지적했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr