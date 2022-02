[아시아경제 문혜원 기자] 설빙은 켈로그와 손잡고 콜라보 한정 메뉴인 ‘첵스초코딸기설빙’을 출시했다고 23일 밝혔다.

첵스초코딸기설빙은 첵스초코 특유의 고소하면서 진한 초코맛이 우유 얼음과 바닐라 아이스크림, 생딸기, 초코 크런치, 생크림, 딸기 시럽, 시리얼 등과 어우러지며 맛의 시너지를 극대화했다. 주문 시 콜라보를 기념한 스페셜 픽을 함께 꽂아 제공한다.

함께 출시된 첵스초코스노우라떼는 초코우유와 우유 얼음, 그 위에 첵스초코 시리얼을 풍성하게 토핑해 바삭한 식감이 재미있는 설빙 만의 아이스음료다. 빙수에 사용하는 폭신한 눈꽃 얼음을 그대로 활용한데다 설빙 특제 초코소스가 들어가 부드러운 달콤함을 선사한다.

벤티 사이즈로 넉넉한 양을 자랑하는 가성비 메뉴로, 함께 제공하는 빨대로 아래쪽 초코우유를 마시고 우유 얼음과 함께 첵스초코 토핑을 곁들이면 더 맛있게 즐길 수 있다.

