KB증권, 자산관리 상품위원회 강화…수준높은 검증 만족도 '업'

2022 아시아펀드대상 - 베스트판매사

[아시아경제 권재희 기자] 2022년 아시아경제 펀드대상의 베스트 판매사에 KB증권이 선정됐다.

KB증권은 대표이사가 위원장인 '금융소비자보호위원회'를 신설해 전사 차원의 소비자 보호 정책 방향 수립 및 기본 계획을 마련했다.

또 '자산관리(WM) 상품위원회'를 강화해 고객 입장에서 한층 더 높은 수준의 분석과 검증이 시행되도록 안전장치를 마련했다. 특히, 고객 펀드 관리에 보다 능동적으로 대응함으로써 만족도를 높이는 작업을 지속하고 있다.

또한 KB증권은 고객의 니즈를 반영한 다양한 유형의 상품 라인업 확대를 통해 시장상황에 맞는 상품을 공급했다. 이를 통해 수탁고 증대와 고객 수익률 제고를 이뤘다.

공모펀드의 경우 추천펀드와 신규 상품 출시로 보다 시장 상황에 맞는 상품을 공급해 수탁고 증대에 기여했다.

사모펀드의 경우, 그간 강점이었던 부동산.대안형 펀드 외 다양한 유형의 주식형 상품과 공모주펀드 상품 출시로 상품 포트폴리오 다변화를 꾀했다.

특히 2021년 출시한 사모 주식형의 경우 전 펀드들의 수익률이 코스피 대비 플러스(+)를 기록해 고객과 프라이빗뱅커(PB)들에게 신뢰를 쌓는 계기가 됐다.

