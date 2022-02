[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군내 코로나19 확진자가 767명 늘어 한미장병 누적 확진자가 2만명을 넘어섰다. 우리 군내 확진로만 일일 역대 최다 규모다.

23일 국방부에 따르면 이날 신규 확진은 육군 510명, 해군 60명, 해병대 55명, 공군 86명 등으로, 육군 4개 부대와 공군 1개 부대에서 10명 이상 추가 확진자가 나왔다.

현재까지 우리 군의 코로나19 누적 확진자는 1만4022명으로, 주한미군 누적 확진자는 6237명을 합하면 2만명이 넘는다.

