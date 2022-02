담양군, 사람과 더불어 생활하는 동물복지 실현

동물복지 종합대책 수립 인식개선, 유기 동물 보호 기능 강화, 공공진료소 설치

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 1500만 반려동물 시대에 맞춰 사람과 더불어 생활하는 사회를 만들기 위해 동물복지 종합대책을 추진한다고 23일 밝혔다.

군은 3개 분야 9개 세부 추진과제를 세워 성숙한 반려동물 문화 정착을 위한 군민 공감을 제고하고 전남 최초 군 직영 반려·유기 동물 공공진료소 개설을 통한 질병 치료, 전염병 예방관리 시스템을 구축해 동물 복지 실현에 기여하고자 한다.

또 유기 동물보호소를 ‘유기 동물치유센터’로 개칭, 유기 동물의 단순한 보호를 넘어 입양 활성화와 유기로 인한 상처가 치유될 수 있도록 지원할 예정이다.

아울러 각 읍면 사무소에 담당자를 지정해 유기견 입양 도우미 제도를 도입하는 한편, 행정·관계기관에서 입양이 가능한 경우 입양에 필요한 관련 물품을 지원하고 있다.

현재 입양 예정된 28마리 중 14마리가 읍면 사무소와 사업소 등에 새 보금자리를 마련했다.

이외에도 유기 동물 치유센터 건립 국비 공모사업 참여 및 다양한 동물복지 캠페인 등 올바른 반려동물 문화 정착을 위해 다각적인 노력을 기울일 계획이다.

군 관계자는 “늘어나는 반려동물만큼이나 보살핌을 받지 못하고 버려지는 유기 동물도 늘어나고 있다”며 “사람과 더불어 생활하는 동물복지 담양이 만들어질 수 있도록 군민들의 많은 관심과 동참을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr