예탁원 "올해 11월까지 증권형토큰 플랫폼 로드맵 마련”

이명호 사장, 온라인 신년 기자 간담회서 강조

"비시장성자산 플랫폼, 사모펀드 시장 투명성 높일 것"

[아시아경제 이민지 기자] 이명호 한국예탁결제원(예탁원) 사장은 23일 올해 블록체인 기술 기반의 혁신금융 서비스의 제도권 내 편입이 이뤄질 수 있도록 적극 힘쓰겠다는 뜻을 재차 밝혔다.

이 사장은 이날 온라인으로 열린 CEO 주관 신년 기자간담회에서 “블록체인 기술 기반 증권형토큰(ST, Securities Token)의 제도권 편입 기반 마련을 위해 오는 11월까지 플랫폼 구축 관련 중장기 로드맵을 마련하겠다”고 말했다.

증권형토큰이란 주식과 채권 등 증권 권리를 블록체인 기반 토큰에 내제시킨 암호화 자산을 말한다. 최근 세계 각국에선 증권형토큰에 대해 활발한 수용 움직임을 보이고 있다. 일례로 독일은 지난해 6월 전자증권법에 해당하는 법을 만들어 가상자산 관련 내용을 입법 수용하기도 했다.

그간 예탁원은 지난해부터 증권형토큰의 발전 가능성에 주목해 가상자산의 제도권 수용을 위한 선제적인 대응을 해왔다. 테스트 플랫폼 환경에서 증권형토큰에 대한 블록체인 기반 등록관리 개념 테스트는 지난해 11월 완료했고, 가상자산 입법지원 마련을 위해 지난해 하반기 발주한 연구용역은 오는 6월까지 끝마칠 계획이다. 이날 기자간담회에 참석한 최정절 전략기획본부장은 “새 정부가 출범 이후에도 가상자산 법제화에 대한 논의는 계속 이어질 것”이라며 “우리나라 전자등록 기관으로서 한국 실정에 맞는 제도적 대안을 적극 제시해 나갈 계획”이라고 언급했다.

아울러 예탁원은 옵티머스, 라임 사태로 멍든 사모펀드 시장의 신뢰성을 높기 위해 ‘비시장성자산 투자지원 플랫폼’ 확대에도 힘쓸 계획이다. 지난해 예탁원은 244개에 달하는 비시장성자산(사모사채, 대출채권)과 실물자산 등을 분석, 표준코드를 부여해 자산에 대한 투명한 관리가 이뤄질 수 있도록 했고, 자산운용사와 신탁업자, 사무관리사 간 자산대사 지원이 이뤄질 수 있도록 서비스를 제공했다. 이 사장은 "2년간의 재임기간 동안 가장 기억에 남는 사업"이라며 “플랫폼 구축으로 사모펀드 시장의 투명성이 한 층 높아졌다고 본다"고 자신했다. 이어 그는 “올해는 참여자 확대를 위해 서비스의 편의성과 경제성을 높이는 데 주력할 것”이라고 덧붙였다. 현재 참가기관은 총 272개사(자산운용사 245, 신탁업자 17, 사무관리회사 10)로 7333개의 자산이 등록된 것으로 나타났다.

예탁원은 국내주식 소수점 거래를 위한 시스템 구축에도 속도를 낼 방침이다. 지난해 예탁원은 해외 주식 소수단위 거래 시스템을 구축해 소액투자자들의 투자 편의성은 높였다는 평가를 받기도 했다. 국내주식은 신탁제도를 활용해 온주를 여러개의 수익증권으로 분할 발행하고, 투자자는 분할된 수익증권에 투자할 수 있도록 할 방침이다. 국내주식 소수점 거래 서비스는 올해 9월 시행을 목표로 하고 있다. 이외에도 예탁원은 올해 △무위험지표금리 산출·공시업무 활성화 △개인투자용 국채 도입 지원 시스템 구축 △ESG 경영 체계구축 △혁신창업기업 지원 프로그램 대상지역 확대에도 나설 방침이다.

한편 예탁원은 지난해 개인투자자들의 증권시장 참여 확대에 힘입어 주요 사업부문들이 급성장세를 보였다고 밝혔다. 전자등록, 결제 부문의 증권결제대금은 7492조원으로 전년 대비 13.8% 증가했다. 관리자산 총액은 6450조원으로 같은기간 10.3% 늘었다. 해외주식 참여가 크게 늘어나면서 외화증권 결제금액과 보관금액은 4907억달러, 1006억달러를 기록해 각각 전년대비 51.7%, 39.3% 성장한 것으로 집계됐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr