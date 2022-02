[아시아경제 지연진 기자] 금강공업 금강공업 014280 | 코스피 증권정보 현재가 8,240 전일대비 100 등락률 +1.23% 거래량 177,039 전일가 8,140 2022.02.23 11:54 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]'최재형 관련주' 금강공업 장초반 강세금강공업, 620억원 규모 유형자산 처분【부자네 “올 것이 왔다”6월17일 DSR본격도입 확정/ 4년 월0.3%대로 빨리 갈아타세요 】 close 은 지난해 매출액이 5562억원으로 전년동기대비 10.8% 증가했다고 23일 공시했다.

이 기간 영업이익은 259억원으로 흑자 전환했고, 당기순이익은 880.8% 증가한 225억원을 기록했다.

또 이 회사는 보통주 1주당 100원, 종류주는 1주당 110원을 현금배당하기로 했다. 배당금 총액은 27억여원으로 시가배당율은 1.3%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr