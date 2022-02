웹툰을 게임으로…네이버웹툰·구글플레이·콘진원이 뭉쳤다

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버웹툰과 구글플레이, 한국콘텐츠진흥원이 웹툰 지식재산(IP) 기반의 게임화와 글로벌 진출 지원을 위해 손을 맞잡았다.

이들 회사는 23일 판교 네이버웹툰 사옥에서 ‘글로벌 웹툰 게임스(GLOBAL WEBTOON GAMES)’ 프로젝트 업무협약(MOU)을 체결했다.

세 회사는 이번 업무 협약을 통해 대한민국 콘텐츠 산업의 육성과 발전을 도모할 유망한 한국 중소 게임 개발사를 발굴할 예정이다. 또 네이버웹툰 IP를 활용한 게임 개발 및 글로벌 시장의 성공적인 진출을 적극 지원해 나갈 계획이다.

프로젝트의 참가 개발사는 오는 3월부터 모집하며, 네이버웹툰 IP 기반 게임을 제작할 개발사 5 곳을 선정한다. 네이버웹툰은 8종의 웹툰 IP 계약금 면제 혜택과 국내 마케팅 지원을 제공한다. 구글플레이는 개발사들의 글로벌 마케팅을 지원할 예정이며, 한국콘텐츠진흥원은 게임 개발 지원금 지급과 관리 및 사후 프로모션 등을 지원할 방침이다. 게임 정식 출시는 2023년 말을 목표로 한다.

프로젝트 활용되는 네이버웹툰 IP는 노블레스(손제호·이광수), 돼지우리(김칸비·천범식), 레사(POGO), 마음의 소리(조석), 사신소년(류), 스피릿 핑거스(한경찰), 오늘도 사랑스럽개(이혜), 외모지상주의(박태준) 등 총 8개 작품이다.

앞서 네이버웹툰은 지난해 8월 웹툰 IP 기반의 게임 '유미의 세포들 더 퍼즐’을 퍼블리싱해 호평을 받는 등 웹툰 IP를 기반으로 한 게임 제작이 활발해지면서 이번 '글로벌 웹툰 게임스' 프로젝트에 더욱 큰 기대가 모인다.

특히 네이버웹툰은 인기 IP ‘신의 탑’, ‘갓 오브 하이스쿨’, ‘노블레스’를 애니메이션화해 미국과 남미, 유럽 등에 선보였고, 최근 '지옥', '지금 우리 학교는'이 드라마로 영상화 되며 큰 성과를 거뒀다. 이번 프로젝트를 통해 앞으로 애니메이션과 드라마를 넘어 게임에서도 웹툰 콘텐츠를 기반으로 한 IP 확장이 늘어날 것이라는 전망이다.

김준구 네이버웹툰 대표는 "이번 프로젝트가 한국 중소 게임 개발사에게 새로운 기회의 장이 되고, 더 나아가 웹툰과 게임 산업이 상생해 대한민국 대표 콘텐츠 산업으로서 글로벌 경쟁력을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr