이준석 "文대통령 퇴임하면, 安과 협상했던 시절 이야기 묻고 싶다"

"국민의당 내부에서 안철수 대선 완주 접게 만들겠다 제안한 인사 있어"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 23일 문재인 대통령이 퇴임하면 안철수 국민의당 대선후보와 협상했던 경험에 관해 묻고 싶다고 밝혔다. 이 대표는 국민의당 내부에서 안 후보의 대선 완주를 포기시키려는 움직임이 있었다고도 소개했다.

이 대표는 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 "과거 2015년 ((당시 민주당 당 대표였던) 문 대통령이 안 후보와 협상했던 경험이 어땠는지 문 대통령께서 설명 잘해주실 수 있을텐데 나중에 퇴임하면 여쭤보고 싶다"고 언급했다. 이 대표는 "그때도 (문 대통령이) 안 후보 집에 찾아가고 그랬다"면서 "혁신위원장 맡아주면 안 되냐 했더니 그건 싫다고 하면서 혁신하라고 그러고 혁신전당대회 하자고 했는데, 아직도 대한민국 국민은 혁신전당대회가 뭔지 모르지 않냐"고 언급했다.

이 대표는 윤석열 국민의힘 대선후보와 안 후보와의 후보 단일화 협상과 관련해 "통 큰 합의라는 건 통 큰 사람 둘이 만나서 해야지만 통 큰 합의가 되는 거지 통 큰 사람과 속 좁은 사람이 만나면 그건 복장 터진다"고 언급했다. 이 대표가 앞서 윤 후보를 통 큰 사람이라고 지칭한 것으로 미뤄, 속 좁은 사람은 안 후보를 뜻하는 것으로 보인다.

이 대표는 국민의당 관계자 중에서 안 후보 대선 완주를 포기시키겠다고 한 인사들이 있다고 주장하기도 했다. 그는 "국민의당 관계자 언행을 조심하셔야 되는 것이 국민의당 관계자들이 안철수 대표 의사와 관계없이 우리 쪽 관계자에게 안 후보 (대선완주)접게 만들겠다는 등의 제안을 해온 것도 있다"며 "(이 관계자는) 지금 굉장히 시끄럽게 떠드는 사람 중 하나"라고 언급했다.

이 대표는 "안 후보가 아는지 모르겠지만 삼국지에 보면 삼국지에 보면 미방과 부사인 범강과 장달 이런 분들이 있다"고 거론했다. 미방은 관우, 범강과 장달은 장비를 각각 배신한 인물이다.

단일화 협상과 관련해서는 "전권이 들어간 것은 아니었다"면서도 "상당히 중요한 위치에 있는 분들이 의미 있는 제안을 했고 그래서 거기에서 반응했는데 안 후보가 특정 계기를 바탕으로 갑자기 180도 (입장을) 전환했다 이렇게 들었다"고 전했다.

